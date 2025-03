Noivas / Casamento

Lembra dela? Atriz Jeniffer Oliveira se casa em cerimônia intimista

Veja as fotos do vestido de noiva da atriz Jeniffer Oliveira, que se casou com Alex Tavares Bastos no último domingo, 16

Casamento de Jeniffer Oliveira e Alex Tavares Bastos - Foto: Reprodução / Instagram