VÍDEO: Convidadas brigam por buquê no casamento de Amado Batista

Um vídeo da festa de casamento de Amado Batista e Calita Franciele deu o que falar na internet por causa da briga das convidadas pelo buquê da noiva. Assista

O casamento do cantor Amado Batista, de 74 anos, com a Miss Calita Franciele, de 23 anos, deu o que falar na internet nos últimos dias. Eles se casaram no civil em uma cerimônia discreta e, poucos dias depois, realizaram uma grande festa com amigos e familiares na fazenda dele no Mato Grosso. Com isso, um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais.

O vídeo mostrou duas convidadas brigando pelo buquê da noiva. Calita seguiu a tradição e jogou o buquê para as mulheres solteiras que estavam na festa. Porém, ela não esperava que duas convidados fossem brigar pelo item.

As mulheres foram vistas disputando as flores com força até que uma delas conseguiu vencer e conquistar o tão desejado buquê. Assista ao vídeo abaixo:

Como foi o casamento?

A cerimônia religiosa foi realizada em uma fazenda do artista, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. O casal já havia oficializado a união no civil na última quinta-feira, 13.

Para subir ao altar, Calita usou um vestido branco volumoso e sem alças. A moça ainda trocou o modelito por um mais justinho para conseguir curtir a festa de maneira mais confortável. Amado Batista, por sua vez, escolheu um terno elegante em tom de azul claro e uma camisa social branca.

Nas imagens publicadas pela esposa do cantor nas redes sociais, também foi possível notar detalhes da decoração. O bolo do casal, por exemplo, contou com seis andares. O doce ainda foi personalizado com as mesmas flores que estavam no buquê da noiva.

Vale lembrar que Amado Batista e Calita Franciele estão juntos desde meados de junho do ano passado, mas só assumiram publicamente o romance nas vésperas do Natal. Na ocasião, após ser questionada pelo público sobre a relação com o cantor, a jovem confirmou a relação e contou que estava apaixonada.

