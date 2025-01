Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtem lua de mel com Zoe na praia

A apresentadora Sabrina Sato atualiza o álbum de registros da família, que passará alguns dias em Porto Seguro, no litoral da Bahia

A apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, inaugurou as suas redes sociais com novas imagens da lua de mel com o marido, o ator Nicolas Prattes, de 27, e Zoe Sato Nagle, de seis anos, filha da artista com o ator Duda Nagle. O trio, que está em Porto Seguro, litoral da Bahia, surgiu na manhã desta terça-feira, 14, na piscina e, durante a tarde, aproveitou o dia de sol na praia.

Nas publicações em questão, Sabrina publicou um vídeo nos stories de seu perfil no Instagram em que o ator aparece empurrando a enteada em um balanço. Ao som de As Coisas Tão Mais Lindas, de Cássia Eller, o trio aproveita o momento de diversão em um cenário paradisíaco.

No story seguinte, Nicolas aparece gravando mãe e filha andando beira mar, enquanto corriam das ondas.

Mais cedo, Sabrina Sato publicou um vídeo por meio dos stories da pequena Zoe animada ao brincar com Nicolas Prattes na piscina.

Vale lembrar que Zoe marcou presença como daminha de honra na cerimônia de casamento da mãe. A menina foi a responsável por levar as alianças ao altar e deixou a capela de mãos dadas com a mãe e o padrasto.

Casamento

Sabrina Sato se casou com Nicolas Prattes na última sexta-feira, 10, em uma cerimônia íntima no interior de São Paulo. Segundo a Vogue Noivas, para oficializar a união com o amado, a apresentadora escolheu um vestido com silhueta volumosa, com ares de anos 1980, assinado peplo estilista Giambattista Valli.

O modelo, inspirado no casamento da princesa Daiana, inclui outras referências vomo tafetá, corset, drapeados, mangas dramáticas e laços. Confira!

