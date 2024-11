Motivo para a ex-BBB Isabelle não usar o anel de noivado vem à tona

Ex-BBB Isabelle é vista sem o anel de noivado durante viagem com o ex-BBB Matteus Amaral e ele explico a ausência da aliança

A ex-BBB Isabelle Nogueira foi pedida em casamento pelo ex-BBB Matteus Amaral em um parque de diversões na França. Porém, nos outros dias da viagem, ela não foi mais vista com o anel de noivado. Com isso, os fãs perguntaram o motivo da ausência da aliança e Matteus surgiu para defender a noiva.

Nas redes sociais, ele contou que Isabelle não usa a aliança porque ficou grande e ele vai providenciar o ajuste do anel. "Foi um detalhe meu mesmo, porque sei a numeração do dedo dela, mas lá na França é diferente daqui no Brasil. O anel que peguei ficou grande, mas já vamos dar um jeito nisso. Logo, logo ela vai estar usando a aliança. Fiquem tranquilos", disse ele.

Além disso, Matteus aproveitou para explicar a escolha do local do pedido de casamento. Ele fez o pedido na frente de um castelo da Disney, mas o plano inicial era pedir na Torre Eiffel. "Como a moça é uma princesa, participamos do BBB, que é um conto de fadas... Englobou vários fatores bem legais, nada mais justo que ser num castelo", contou.

Isabelle Nogueira fala de sua reação

A ex-BBB Isabelle Nogueira está noiva! Ela aceitou o pedido do ex-BBB Matteus Amaral no último final de semana durante a viagem do casal para um parque de diversões na região de Paris, na França. Agora, a morena explicou sua reação no momento do pedido.

Nas redes sociais, Isabelle relembrou como foi o momento em que viu Matteus ajoelhado com a aliança. "O fotógrafo estava fazendo foto minha de costas. Ele falou: fica de costas e finge que está olhando para o castelo. E eu já tinha feito outras olhando de costas. De repente, ele falou: pode virar. Quando eu olho, lembro que minha vista ficou em câmera lenta quando eu vi o Matteus ajoelhado. Quando eu voltei, tentei entender o que estava acontecendo e eu realmente não esperava. Eu não vi a caixa, não vi a aliança, não estava no meu radar o Matteus me pedir em casamento agora”, disse ela.

E completou: "Fiquei muito feliz, muito emocionada. E vocês sabem que eu fiquei muito emocionada, fizemos as fotos e quando olhei para o lado tinha um monte de gente aplaudindo. Eu cheguei lá e eu tive um sexto sentido, quando eu pisei naquele lugar, eu pensei: esse é um local de pedido de casamento. Aqui tem uma energia de pedido de casamento”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ISABELLE 🏹 (@isabelle.nogueira)

Leia também: Ex-BBB Matteus Amaral pede Isabelle Nogueira em casamento: 'Ela disse sim'