Marina Ruy Barbosa toma atitude sobre atual noiva do ex-marido

O ex-marido da atriz Marina Ruy Barbosa, Alexandre Negrão, ficou noivo da influenciadora digital Elisa Zarzur recentemente

A atriz Marina Ruy Barbosa decidiu tomar uma atitude um tanto quanto inesperada em relação à noiva de seu ex-marido, o empresário Alexandre Negrão. A artista e a influenciadora Elisa Zarzur, que pareciam se dar bem, pararam de seguir uma a outra no Instagram. Segundo a página Circo da Mídia, as duas se seguiam normalmente até alguns dias atrás.

No último dia 11, a estrela ruiva abriu o coração ao falar sobre maternidade. Marina revelou que é um grande desejo em sua vida e que se sente "mais segura" atualmente: “Eu acho que esse momento é muito especial, né? A maternidade para as mulheres. Sim, eu tenho muita vontade de ser mãe, com certeza”, respondeu.

O noivado de Alexandre Negrão

Marina Ruy Barbosa começou a namorar com o piloto de Stock Car em 2016. Eles se casaram em 2018 e anunciaram a separação em 2021. Cerca de um ano depois, Alexandre assumiu o romance com Elisa Zarzur em junho de 2022. Eles chegaram a se separar em julho de 2023, mas reataram o romance em dezembro, quatro meses depois.

Os dois oficializaram a união em outubro deste ano, durante uma viagem à região de Canyon Point, uma área de deserto em meio a colinas no estado de Utah, Estados Unidos. Nas redes sociais, a influenciadora postou fotos no local onde foi pedida em casamento. “Fiancé [‘noivo’, em inglês]“, escreveu a moça sobre Alexandre Negrão, avisando que passou a usar um anel.

Atualmente, Marina Ruy Barbosa também está noiva, do empresário Abdul Fares. O pedido foi feito durante uma viagem deles há pouco tempo para Dubai, nos Emirados Árabes.

Quem é Elisa Zarzur?

A influenciadora Eliza Zarzur, de 25 anos, que acumula mais de 400 mil seguidores no Instagram, é herdeira de uma das maiores incorporadoras do país, mas produz conteúdos dedicados ao universo da moda e da beleza.