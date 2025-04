Isadora Ribeiro mostra testa sangrando e relata acidente: 'Um susto'

Em suas redes sociais, Isadora Ribeiro surgiu com a testa sangrando e relatou um acidente que sofreu em um supermercado. Saiba mais!

Nesta terça-feira, 22, Isadora Ribeiro compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que surgiu com a testa sangrando.

A atriz relatou o que aconteceu e contou que sofreu um pequeno acidente ao guardar compras de supermercado no porta malas de seu carro.

"Fui colocar umas compras no porta malas, e o carro estava meio inclinado e a porta veio com muita força na minha cabeça. Estou sangrando, o segurança foi buscar gelo porque está doendo muito", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que está bem e que foi apenas um susto. "Um susto que poderia ter sido pior. Hoje, ao colocar as compras no porta malas, o carro, que estava inclinado em uma rampa, fez a tampa descer com tudo… direto na minha cabeça. O impacto foi forte, abriu um corte e me fez repensar como, em segundos, algo simples pode se tornar perigoso. Fiquem atentos aos detalhes. Às vezes, é neles que mora o risco. Graças a Deus estou bem, mas compartilho esse momento como alerta. Cuidem-se", concluiu.

O último trabalho de Isadora Ribeiro foi uma participação em Beleza Fatal, novela da Max. Na trama, ela interpretou Georgette.

Boatos

A atriz e modelo Isadora Ribeiro surgiu irritada nas redes sociais. É que ela não gostou nada ao ver uma matéria que se referia a ela no passado. A artista aproveitou a oportunidade para desabafar.

A famosa se irritou com uma matéria com o título "Que fim levou Isadora Ribeiro". Afastada da televisão há uma década, a atriz lembrou que há muitos outros campos de trabalho.

"Vi uma notícia: Isadora Ribeiro: que fim levou? Que coisa pejorativa. Não gostei. Sou calma, mas não tenho sangue de barata. Pelo amor de Deus. O artista não tem que ficar fazendo novela das 9 para estar vivo", desabafou ela.

Isadora Ribeiro lembrou que tem atuado em outros meios e que não gostou nada da reportagem. "Tem cinema, tem teatro, tem outras coisas. Que fim levou? Estou viva, graças a Deus. Detesto esses apelidos", desabafou a atriz.

