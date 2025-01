Luan Santana encanta os fãs ao vestir camiseta com fotos de Jade Magalhães

O cantor Luan Santana levou os fãs à loucura ao vestir camiseta composta por fotos da esposa, Jade Magalhães: "Homem mais apaixonado do mundo"

O cantor Luan Santana encontrou uma maneira de fazer a esposa, Jade Magalhães, estar presente em seu momento de lazer. Durante um dia de pesca, o sertanejo surgiu vestindo uma camiseta com várias fotos da amada estampadas, deixando os fãs encantados.

"Oh o monstro. O de boné vermelho", brincou Luan na legenda da publicação. No registro, além de posar com a camiseta em homenagem à mamãe de Serena, ele segurava um peixe gigante.

E na internet, os fãs não deixaram de exaltar a atitude. "Luan, o maior fã da Jade. O homem mais apaixonado do mundo", disse uma seguidora. "A blusa hahaha eu amo um casal", declarou outra. "Te amo Luan com a blusa da Jade, te amo", escreveu mais uma.

Vale destacar que Luan Santana e Jade Magalhães se conheceram em 2008 e ficaram juntos por 12 anos. Eles ficaram noivos em setembro de 2019, durante um passeio de balão. Porém, o romance chegou ao fim em 2020. Os dois reataram o romance apenas em 2023 e assumiram o namoro em 2024. Em julho de 2024, os dois contaram que estavam ‘grávidos’ e a bebê nasceu em dezembro do mesmo ano.

Luan Santana exibe foto com a filha, Serena, no colo

O cantor Luan Santana agitou as redes sociais na noite do último sábado, 4, ao compartilhar uma nova foto com sua filha, Serena, fruto do casamento com Jade Magalhães. O artista apareceu com a bebê dormindo em seu colo no registro discreto.

Porém, o astro fez questão de tomar cuidado de não mostrar o rosto da filha recém-nascida, que ainda não foi apresentada aos fãs dos pais. Por enquanto, Luan e Jade mostraram apenas detalhes da bebê.

Serena nasceu no dia 28 de dezembro de 2024 por meio do parto cesariana em uma maternidade de São Paulo. A bebê veio ao mundo antes do previsto, já que estava prevista para nascer apenas no início de 2025. Veja a foto!

