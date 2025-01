Após o casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo, a mãe da noiva, Niris Ângelo, enviou felicitações ao casal nas redes sociais

Mãe de Camila Ângelo, Niris Ângelo usou as redes sociais para comemorar o casamento de sua filha com o jogador de futebol Hulk Paraíba, ocorrido na noite da última sexta-feira, 3. Em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou uma mensagem carinhosa para parabenizar o casal pela união.

"Parabéns pelo casamento! Que este dia seja apenas o início de uma vida repleta de amor, união e harmonia.", escreveu Niris nos stories.

Hulk e Camila oficializaram a união no civil em 2020, juntos, eles são pais de Zaya, de dois anos, e de Aisha, de seis meses. O jogador também é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de nove, frutos do seu relacionamento com Iran Ângelo.

Veja a publicação:

Niris Ângelo celebra união da filha com Hulk Paraíba. Foto: Reprodução/Instagram

O casamento de Camila Ângelo e Hulk Paraíba

Hulk Paraíba e Camila Ângelo, que oficializaram a união no civil em 2020, se casaram no religioso na sexta-feira, 3. A celebração aconteceu com a presença de alguns amigos e familiares na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, cidade do jogador do Atlético Mineiro.

Hulk surgiu usando um terno Prada e Camila um vestido do estilista Samuel Cirnansck. Já a igreja foi decorada com muitas flores.

Antes do grande dia, Hulk Paraíba e Camila Ângelo realizaram um ensaio fotográfico de pré-wedding para celebrarem o momento especial. As fotos foram feitas em preto e branco e mostram o casal em clima de romance e companheirismo com looks de gala em um hotel.

A cerimônia de casamento contou com a presença de amigos e familiares, e o casal surpreendeu ao dispensar os presentes luxuosos dos convidados. Eles decidiram que iriam pedir contribuições dos convidados para ajudarem outras pessoas. Veja as fotos clicando aqui!

