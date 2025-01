Hulk Paraíba e Camila: Veja as fotos oficiais do casamento religioso

Hulk Paraíba mostra álbum de fotos oficiais do seu casamento com Camila Sousa em uma igreja de Campina Grande

O jogador de futebol Hulk Paraíba está radiante com o seu casamento com Camila Sousa. Os dois oficializaram a união em uma cerimônia religiosa em uma igreja de Campina Grande na noite de sexta-feira, 3.

A celebração contou com a presença de amigos e familiares. E os noivos usaram looks elegantes. O vestido de noiva dela teve mangas compridas e bordados feitos com muito brilho. Por sua vez, ele usou um terno em tom de vinho com camisa branca.

Nas redes sociais, o atleta compartilhou as fotos oficiais do casamento e se declarou para a esposa. "Diante de Deus e das promessas do nosso amor, unimo-nos em um só coração, começando nossa eternidade juntos, vida! Amo você", disse ele.

Hulk e Camila são pais de Zaya, de dois anos, e Aisha, de 6 meses. O atleta, que joga no Atlético Mineiro, ainda é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de nove anos, frutos do seu relacionamento com Iran Ângelo.

Festa de casamento acontecerá no dia 7 de janeiro

No dia 7 de janeiro de 2025, Hulk Paraíba e Camila Sousa vão fazer uma nova celebração do casamento durante uma festa luxuosa. Para este momento, o casal surpreendeu ao dispensar os presentes luxuosos dos convidados. Hulk e Camila decidiram que iriam pedir contribuições dos convidados para ajudarem outras pessoas. A intenção do casal foi criar uma lista de presentes com cestas básicas, que serão doadas para instituições de caridade.

"É com imensa gratidão que recebemos o carinho de cada um de vocês neste momento tão especial em nossas vidas. O amor que nos cerca é o maior presente que poderíamos desejar. Inspirados por esse sentimento, optamos por transformar essa celebração em um gesto de amor ainda maior. Em vez de presentes, escolhemos impactar positivamente a vida de outras pessoas. Assim, convidamos vocês a nos acompanhar nesse propósito: as contribuições recebidas serão integralmente destinadas a diversas instituições que promovem esperança e transformação", afirmaram no site do casamento.

