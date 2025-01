Fala de Neymar sobre atingir maturidade diverte a web: 'Até que enfim'

Depois de sofrer nova lesão que o deixará fora dos campos por até 6 semanas, Neymar relembrou trajetória e destacou amadurecimento

Neymar Jr (32), atacante que joga atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, relembrou sua trajetória como jogador em uma recente entrevista ao canal esportivo da CNN. Na conversa, o jogador falou sobre maturidade e declarou que agora se vê como um homem, dando adeus ao apelido "menino Ney". A declaração divertiu a web: "Até que enfim", escreveu uma internauta.

Amadurecimento

Neymar revisitou os últimos 10 anos de sua trajetória como jogador e foi firme ao dizer que muitas coisas mudaram de lá para cá: "Muitas coisas mudaram. Eu era um menino. Hoje, sou um homem. Hoje, tenho uma família. Tenho meus filhos", contou o marido de Bruna Biancardi (30), com quem já tem uma filha, Mavie (1), e aguarda mais uma.

Além das meninas com a esposa, o jogador é pai de Davi Lucca (13) e Helena, bebê de 5 meses fruto de um affair com a modelo Amanda Kimberlly (30).

"Ao longo dos anos, tenho aprendido muito, passei por muitas dificuldades, mas consegui superar todas elas. Conquistei muito mais do que poderia esperar. Estou muito feliz com minha carreira, com as coisas que fiz, onde joguei. Obviamente, você pensa no que poderia ter feito aqui e ali, mas tudo faz parte do futebol. Você nunca vai ganhar todos os troféus. Estou muito feliz com tudo que fiz até agora", abriu o coração.

Repercussão entre os brasileiros

Muitos espectadores da entrevista ironizaram a fala do jogador. Para alguns, a declaração de maturidade aos 32 anos é tardia. "Até que enfim", comentou uma internauta. "Antes eu era um menino, hoje eu estou igual antes", brincou outro, negando-se a acreditar na mudança do jogador.

Além da fala, outro destaque da entrevista foi o fato do craque não seguir com as respostas em inglês para a repórter. Muitos questionaram como, após tantos anos fora do Brasil, ele ainda não consegue seguir com uma conversa básica no idioma estrangeiro.

"Tanto dinheiro, tanto tempo lá fora e ele não fala inglês?", questionou um usuário do X (antigo Twitter). Embora o atleta não tenha seguido com o inglês na entrevista, ele tem conhecimentos no idioma, principalmente com termos técnicos relacionados ao futebol dentro e fora do campo.

Aos 32 anos, Neymar diz não ser mais um menino pic.twitter.com/ouGCIYFSzu — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 8, 2025

