Ex-BBB Tatiele Polyana se casa na igreja com empresário

Lembra dela? A ex-BBB Tatiele Polyana celebra seu casamento com Fernando Urbano em cerimônia intimista na igreja

A ex-BBB Tatiele Polyana está casada! Ela oficializou sua união com o empresário Fernando Urbano no último final de semana. Os dois receberam seus amigos e convidados em uma celebração intimista em uma igreja.

Tatiele e Fernando ficaram noivos por cinco anos e se casaram no religioso no último final de semana. A cerimônia civil aconteceu em março deste ano. "Nós já nos conhecíamos de anos atrás da minha cidade, tínhamos amigos em comum, ele sempre tentou ficar comigo, mas achava ele muito novinho, esperei ele amadurecer [risos]. Um dia nos encontramos no casamento do primo dele com minha amiga e lá aconteceu o primeiro beijo, depois disso não desgrudamos mais. O pedido de casamento foi em Bahamas num concurso fitness que participei, ele aproveitou a viagem e já organizou todo o noivado. Estamos juntos há oito anos", disse ela ao Gshow.

Tatiele é Miss, modelo e musa fitness. Ela é formada em nutrição e atua como influenciadora digital. Além disso, ela participou do BBB 14.

Aniversário de casamento de Belutti

O cantor Belutti, que faz dupla com Marcos, e a atriz e apresentadora Thaís Pacholek usaram as redes sociais para comemorar mais um ano de casado. Nesta segunda-feira, 25, o casal, que está juntos há 13 anos, completaram 10 anos de casados e fizeram questão de trocar declarações nas redes sociais.

Thaís foi a primeira a comemorar a data especial. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz recordou uma foto do dia em que oficializou a união com Belutti e celebrou as Bodas de Estanho. "Mais um ano juntos #10AnosDeCasamento #BodasDeEstanho. Te ama, Belutti", escreveu a artista.

Depois foi a vez de Belutti se declarar para a esposa. O cantor publicou a mesma foto do dia do casamento e colocou uma recente dos dois. "10 anos separam essas fotos... Parece que foi ontem, nem parece que faz pouco tempo ou tanto tempo assim. Bora quebra nosso próprio recorde... Que venham mais 10 e 10 e 10…. te ama, Thaís Pacholek", disse o famoso.