Belutti e Thaís Pacholek trocam declarações em aniversário de casamento

Belutti e Thaís Pacholek completaram 10 anos de casados e comemoraram a data especial trocando declarações nas redes sociais

O cantor Belutti, que faz dupla com Marcos, e a atriz e apresentadora Thaís Pacholek usaram as redes sociais para comemorar mais um ano de casado.

Nesta segunda-feira, 25, o casal, que está juntos há 13 anos, completaram 10 anos de casados e fizeram questão de trocar declarações nas redes sociais.

Thaís foi a primeira a comemorar a data especial. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz recordou uma foto do dia em que oficializou a união com Belutti e celebrou as Bodas de Estanho. "Mais um ano juntos #10AnosDeCasamento #BodasDeEstanho. Te ama, Belutti", escreveu a artista.

Depois foi a vez de Belutti se declarar para a esposa. O cantor publicou a mesma foto do dia do casamento e colocou uma recente dos dois. "10 anos separam essas fotos... Parece que foi ontem, nem parece que faz pouco tempo ou tanto tempo assim. Bora quebra nosso próprio recorde... Que venham mais 10 e 10 e 10…. te ama, Thaís Pacholek", disse o famoso.

Quem é o filho de Thaís Pacholek e Belutti?

O cantor sertanejo Belutti e a atriz e apresentadora Thaís Pacholek são pais de Luis Miguel, único herdeiro do casal. O menino completou oito anos em abril. No ano passado, o casal realizou um festão com o tema inspirado na série 'Stranger Things', da Netflix, para comemorar mais um ano de vida do herdeiro.

Belutti ainda fez uma linda declaração para o herdeiro em suas redes sociais. "Fotos aleatórias com o nosso amor maior. Que Deus te abençoe e te conserve sempre assim, meu filho. Você é um presente em nossas vidas. Todos os dias são especiais contigo!!! Te amamos muito. Feliz 7 anos de uma vida repleta de amor, carinho, respeito e muitas alegrias", escreveu o artista na legenda da publicação.

