Ex-BBB Amanda Gontijo oficializa casamento com cirurgião plástico no civil

A ex-BBB Amanda Gontijo, que participou do Big Brother Brasil 14, está oficialmente casada com o cirurgião plástico Danilo Monteiro

A ex-BBB Amanda Gontijo, que participou do Big Brother Brasil 14, está oficialmente casada com o cirurgião plástico Danilo Monteiro. Nesta quinta-feira, 22, ela usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo do casamento civil, que foi comemorado com um almoço especial.

Na legenda, ela escreveu: "Agora sim…Oficialmente casados" . E os internautas se mostraram felizes com a novidade. "Todo o amor do mundo para vocês amiga, que Deus abençoe", disse uma. "Que Deus abençoe essa união", escreveu outra pessoa. "Vocês merecem o melhor da vida!", declarou mais uma. "Que Deus abençoe vocês Amandinha! Mtas felicidades e amor pra vocês", desejou uma terceira.

Veja como foi:

Cerimônia religiosa

Já a cerimônia religiosa está prevista para acontecer em novembro. Em recente publicação, ela adiantou alguns detalhes da celebração, que vai acontecer em Trancoso, na Bahia. "Estamos muito felizes em poder comemorar com nossa família e amigos esse momento que será um dos mais importantes e memoráveis em nossa vida", detalhou.

A ex-BBB foi pedida em casamento durante uma viagem com Danilo para a Tailândia em meados de 2022. O casal foi para as Ilhas Phi Phi, onde ele deu para a modelo um anel de rubi com diamantes. A joia foi avaliada em R$ 10 mil. “Eu amei o anel. Tanto eu quanto Danilo amamos a cor vermelha, inclusive por eu ser ruiva, é uma cor muito presente para mim”, disse ela.

Na época, os noivos planejavam realizar o casamento na praia, mas ainda não tinham uma data marcada. “Eu queria na Bahia, em Trancoso ou Arraial, mas ainda estamos decidindo”, disse ela. Vale lembrar que os dois se conheceram em um hospital.