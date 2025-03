Padre Patrick faz shows para pessoas de todas as religiões: 'Acolho como Jesus acolheria'

Padre Patrick está em turnê por cidades brasileiras com o espetáculo Bença, Padre. Em entrevista à CARAS Brasil, o sacerdote fala sobre diferentes religiões e detalhes do show

Padre Patrick (37), femenomo nas redes sociais, traz para os palcos o espetáculo Bença, Padre, que teve sua estreia no último dia 19 de março com uma sessão em São Carlos (SP) e passou por outras três cidades do interior do estado. Agora, nesta sexta-feira, 27, o religioso desembarca em Goiânia para duas apresentações no final de semana.

Em pouco mais de uma hora de show, o sacerdote destaca o verdadeiro significado da felicidade através da fé, com leveza e naturalidade. Em entrevista à CARAS Brasil, ele conta detalhes da temporada de apresentações e convida pessoas de todas as crenças para o show.

"[Esse] novo espetáculo foi pensado com tanto carinho para proporcionar encontro com as pessoas, encontro consigo mesmo, com Deus, é um desacelerado essa vida cotidiana. Então o espetáculo é leve, divertido, mas ao mesmo tempo emocionante, também estamos muito felizes pela recepção das pessoas que acolheram, que abraçaram, então a ideia é que a pessoa saia do teatro mais leve de como chegou", diz.

"Podem esperar uma noite incrível, leve, gostosa, prazerosa. Ao mesmo tempo que as pessoas dão muitas gargalhadas, se emocionam demais também. São tudo aquilo que a gente transmite, né? As experiências de vida. Então é uma noite pra desacelerar um pouquinho, pra rir um pouco, mas também para repensar a vida", complementa.

Bença, Padre é recomendado para pessoas de todas as religiões, afirma o padre. No ambiente, não há espaço para intolerância religiosa. Ele explica que o show mostra a fé e o respeito com os principais pilares para a felicidade.

"Com certeza, tem de tudo lá, cristãos católicos, evangélicos, de outras denominações religiosas. Até que não acreditem, né? É pra todo mundo. Eu acho que existe muito mais do que nos une, do que nos desune. E a gente recebe todos do mesmo modo, com muito amor, com muito carinho. E eu encontro muitas pessoas, né? Olha, eu sou evangélico, até pastores, inclusive. Mas admiro muito, então isso pra mim é tão lindo, é tão gratificante, de verdade. Eu fico muito feliz quando encontro pessoas que não comungam a mesma fé que a minha, né? Eu acolho, acolho como Jesus acolheria se estivesse no meu lugar", confessa.

O espetáculo tem temporada confirmada até junho. Por enquanto, novas apresentações não estão previstas para o segundo semestre, mas o influenciador não descarta levar o show musical para mais cidades brasileiras.

"Pra mim, o maior desafio sempre é a questão de agenda. Eu gosto de me entregar por inteiro, assim, o que eu proponho a fazer, conciliar com a minha vida de padre, porque eu tenho paróquia também, é a tarefa mais árdua, difícil. Moro numa região mais remota, no interior do estado do Pará, com poucos voos, e a gente acaba cansando, né, das viagens e tudo mais. Mas quando a gente chega lá, que estamos diante das pessoas, parece que a gente descansa a alma, sabe? É prazeroso você saber que está ajudando alguém. Então acho que o maior desafio é justamente essa questão da logística, de conciliar minha agenda com a vida sacerdotal", finaliza.