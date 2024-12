Madrasta do filho de Marília Mendonça manda recado especial para o menino

A influenciadora digital Gabriela Versiani, madrasta do filho da cantora Marília Mendonça, dedica mensagem honrosa ao enteado nas redes sociais

A influenciadora digital Gabriela Versiani publicou uma mensagem especial dedicada ao enteado, Leo, filho da cantora Marília Mendonça (1995-2021) e do cantor Murilo Huff. Em um post emocionado, a madrasta celebrou o aniversário de cinco anos do pequeno nesta segunda-feira, 16.

Na publicação do Instagram, Gabriela também falou sobre seu papel como madrasta, além de encher a criança de elogios. "Pequeno, esse post é um registro para quando você crescer você entender o privilégio que é te ver crescer. Um menino lindo, doce, amável e educado!", iniciou.

"Léo, você dilatou o meu coração. Eu nem imaginava que poderia amar e querer tanto assim o bem de alguém. Tudo que a Gabi puder fazer para que sua vida seja mais leve e feliz, eu estarei aqui. Sempre pronta para ser seu ombro amigo, sua parceira e confidente. Que o menino Jesus te guarde e te proteja. Esse virou meu pedido, todas as noites, desde o dia que você chegou na minha vida. Feliz cinco aninhos. Com muito amor, respeito e carinho", encerrou.

Polêmica de Murilo Huff e namorada

O cantor Murilo Huff dividiu opiniões ao compartilhar um vídeo dançando com a namorada, a influenciadora Gabriela Versiani. Na ocasião, eles aparecem coladinhos ao som do hit Quem tá Pegando, de Wesley Safadão.

"Segundinha difícil", ironizou o ex de Marília Mendonça na legenda do post. Logo, vieram os comentários dos seguidores. Vale lembrar que, embora Murilo não estivesse em um relacionamento com a cantora quando ela faleceu no trágico acidente aéreo em novembro de 2021, muitos ainda tinham esperança de uma reconciliação entre os pais do pequeno Leo.

"Uma pessoa feliz não precisa se expor dessa maneira!"; "Acho incrivel que com a Marilia não tinha isso, né?"; "Vou deixar de seguir, sei que não vou fazer falta mas não dá"; "Recomeçando pela segunda vez, estranho ver ele com outra mulher", escreveram.

