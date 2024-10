Gabriela Versiani lamenta morte da avó: 'Vai ser difícil'

Gabriela Versiani usou as suas redes sociais para lamentar a morte de sua avó Zita e fez uma linda homenagem para a matriarca

Nesta sexta-feira, 18, Gabriela Versiani usou as suas redes sociais para contar uma notícia triste aos seus seguidores. A digital influencer lamentou a morte de sua avó Zita.

Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou diversas fotos em que aparece ao lado da matriarca e fez uma bonita homenagem. "É vovó… o que me conforta é saber que agora você respira sem dificuldade. Vai ser difícil a ficha cair. Que sua passagem seja feliz e iluminada igual foi a sua vida", começou ela.

Em seguida, Gabriela relembrou alguns momentos especiais. "Sempre vou lembrar das suas histórias, de você contando do dia que me conheceu, que gritava aos quatro cantos da cidade e que esse dia ficou marcado como o dia mais feliz da sua vida. Ah vovó, como você me fez feliz. Essa vida ao seu lado foi muito incrível. Eu te curti muito. Te curti todo tanto que eu consegui. Morei com você, dormimos tantas noites juntas… Realizamos vários sonhos juntas (e eu vou seguir realizando alguns dos sonhos seus)".

Por fim, a influencer se declarou mais uma vez. "Obrigada por tudo, vovó. Quero lembrar de você sempre vibrante e feliz. Você é meu maior exemplo de alegria, sinceridade e amor. Você sempre com seu bom humor e positividade, levando a vida com leveza. Com você aprendi a sorrir até na tempestade. A ver sempre o lado bom e belo das coisas. Aprendi a aproveitar a vida com você. Boa passagem, minha florzinha!!!! Você me carregou no colo quando cheguei para essa vida e eu segurei sua mão até você partir. Sua falta física já faz um buraco em mim. No meu coração você faz morada eterna. Te amo para sempre", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Versiani (@gabrielaversiani)

Fofura

Gabriela Versiani e o enteado, Léo, filho de Murilo Huff e Marília Mendonça (1995-2021), roubaram os corações do seguidores da influencer ao surgirem em um vídeo carinhoso. A dupla gravou um registro onde se arrumavam para uma "festa julina" e chamaram a atenção pela troca sincera e amorosa entre a madrasta e o pequeno.

"Viemos mostrar nosso look julino para vocês, galera", escreveu a influenciadora na legenda. Nas imagens, Gabi ajuda o pequeno a se vestir e o distrai com abraços e uma dancinha divertida.

O momento encantou os internautas, que ficaram feliz em saber que Léo tem uma boa relação com a madrasta: "Que bom que o Murilo encontrou alguém para cuidar bem dessa criança, nosso pinguinho de amor e da nossa Rainha", escreveu um fã de Marília Mendonça.