Léo Pereira surpreende Karoline Lima com gesto romântico: 'Meu Amor'

Nesta quinta-feira, 27, a influenciadora Karoline Lima recebeu uma surpresa de aniversário do zagueiro do Flamengo, Léo Pereira. Ela ganhou um café da manhã na cama, um presente e um buquê de flores. O jogador preparou a surpresa para celebrar o aniversário de Karoline, que completou 29 anos na última quarta-feira, 26.

"Parabéns, meu amor! Você merece tudo de melhor" , disse Léo ao compartilhar uma imagem de Karoline aproveitando sua refeição. A influenciadora exibe com alegria a surpresa organizada pelo jogador. "Bom dia, pessoal, vejam que fofura. Eu estava faminta. Comidinha na cama, flores, mimo e meu amor", afirmou Karol.

Antes da surpresa, a influenciadora divulgou algumas imagens de quando era criança, e certas fotos se destacaram pela semelhança com sua filha, Cecília, de 2 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o atleta Éder Militão.

Alguns fãs comentaram: “Meu deus, Cecília é xerox”. Outro escreveu: “Essa você está 100% Cecília”.

Karoline Lima ganha surpresa de aniversário de Léo Pereira - Foto: Reprodução/Instagram

Karoline Lima se declara no aniversário de Léo Pereira

Em suas redes sociais, Karoline Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 31, a digital influencer usou a sua conta no Instagram para fazer uma linda homenagem ao namorado Léo Pereira, que está completando 29 anos de vida.

Karol publicou um vídeo em que aparece beijando o amado e se declarou. "É engraçado quando a gente está apaixonada por alguém e fica cega. Acha tudo lindo, tudo incrível. E as pessoas ao redor muitas vezes enxergam diferente… mas com ele, não. É gostoso demais perceber que as pessoas enxergam o mesmo que eu", começou ela.

