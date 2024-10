Ana Hickmann posta vídeo romântico e se declara para Edu Guedes: 'É ele'

A apresentadora Ana Hickmann usou suas redes sociais para se declarar a Edu Guedes, de quem está noiva e planeja subir ao altar em breve

A apresentadora Ana Hickmann usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 07, para se declarar a Edu Guedes, de quem está noiva e planeja subir ao altar em breve. Ela compartilhou um vídeo participando de uma trend que viralizou na web de mostrar um lado da sua personalidade, que na verdade se trata do seu parceiro.

No vídeo, ela diz: "Amo meu lado calmo". Em seguida, é refutada hipoteticamente: "Mas você não é agitada?". E continua: "Meu lado calmo!", mostrando um vídeo dela dando um beijo no chef de cozinha.

Na legenda, se declarou: "É ele quem me acalma, me desacelera e me faz ver a vida com mais leveza. Te amo, Edu Guedes. Marca nos comentários quem é essa pessoa para você, que eu vou interagir!".

Nos comentários, os internautas elogiaram a sintonia do casal. "Tente achar alguém mais apaixonado que o Edu e falhe miseravelmente. Os olhos deles brilham", disse uma. "Vocês são lindos juntos! O Match perfeito! Que Deus abençoe sempre essa união!", comentou outra. "Lindos que a felicidade seja constante na vida de vocês. Vocês são um complemento do outro!", escreveu uma terceira pessoa.

Edu Guedes revela se quer aumentar a família com Ana Hickmann

Recentemente, Edu Guedes falou sobre seus planos de aumentar a família. Em entrevista ao programa Companhia Certa, comandado por Ronnie Von na RedeTV!, ele respondeu se pretende ter filhos com Ana Hickmann.

"A gente não falou sobre isso, mas acho que Deus vai escrevendo as coisas e vai fazendo tudo", respondeu. E refletiu: "Juro que não imaginava [o relacionamento], nesses meses que passamos, falar no começo: 'Você imaginava ficar noivo da Ana?' Ia falar: 'Tão rápido assim? Não'. E ela também não, mas aconteceu assim".

Vale lembrar que a artista é mãe de Alezinho, 10, fruto de sua antiga relação com o empresário Alexandre Correa. Já o chef, é pai de Maria Eduarda, 15, que nasceu em seu segundo casamento, comDaniela Zurita.