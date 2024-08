O cantor Zezé Di Camargo surpreendeu seus fãs ao revelar que evita contato com o músico Lulu Santos e explicou o motivo. Veja o que ele disse!

O cantor Zezé Di Camargo surpreendeu seus fãs ao revelar que evita contato com o músico Lulu Santos devido a desentendimentos passados. O marido de Graciele Lacerda falou sobre o assunto durante sua participação no programa Sabadou, de Virgínia Fonseca.

Durante a atração, ele foi questionado sobre celebridades com as quais evita interações e citou Lulu Santos. Ele explicou que o músico fez piadas sobre o sertanejo. “Não só evito, como já evitei, Lulu Santos. Ele fez muitos comentários e piadas sobre o sertanejo na época em que o ritmo surgiu”, lembrou ele.

O cantor ainda relembou um episódio em que Lulu Santos comparou o sertanejo a uma “dor de dente” durante uma entrevista. “Em uma ocasião, ele estava contando uma história no programa do Jô Soares sobre o porquê ele detestava o sertanejo. Ele mencionou que, enquanto estava tratando um dente e ouvia sertanejo, achava que o ritmo era comparável a uma dor de dente”, contou Zezé.

Apesar da mágoa, Zezé contou que encontra Lulu Santos em diversas oportunidades, inclusive em um programa apresentado por Xuxa Meneghel. "Foi um dia muito especial para mim", disse o sertanejo. Na oportunidade, Zezé Di Camargo estava foi homenageado pela gravadora por um disco de diamante, uma conquista para mais de um milhão de cópias vendidas.

No dia da homenagem, Lulu Santos estava presente no programa e eles tiveram um breve encontro nos bastidores. "Ele estava no programa, a gente passou na frente dele, ele estava esperando para entrar e nós estávamos ali, exatamente, para receber um disco de diamante", concluiu.

Zezé Di Camargo revela receio de Graciele Lacerda

Ainda durante o programa, o artista contou que foi o grande incentivador para que a noiva, Graciele Lacerda, tomasse a decisão de engravidar. Depois de uma longa espera e tentativas, eles conseguiram e esperam o nascimento do primeiro filho juntos. Porém, ele contou que ela temia engravidar no início do relacionamento deles.

"No começo da nossa relação ela não queria (ser mãe) porque iriam pensar que ela estava querendo dar o golpe da barriga. Quem convenceu fui eu. Disse para ela pensar bem por que a família dela é bem pequena e eu tenho 18 anos a mais que ela... Disse que a família dela pode acabar. Aí quem seria a pessoa que poderia estar do lado dela? Com isso, a convenci a ter um filho e agora ela está vibrando. Estamos vivendo um momento muito feliz e de estabilidade. Essa criança vai trazer alegria para a família toda", disse ele.