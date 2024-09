Zezé Di Camargo esclarece motivo para não autorizar regravações de suas músicas

Após ter o nome envolvido em mais uma polêmica, o cantor Zezé Di Camargo explicou por que não autoriza que regravem suas músicas: "Nada mais justo"

Zezé Di Camargo esteve envolvido em mais uma polêmica. O cantor sertanejo tem 264 músicas registradas em seu nome na Ecad e não costuma autorizar que outros cantores regravarem as canções. Entenda o motivo:

Em entrevista ao G1, o artista deu sua opinião sobre os comentários que vem recebendo. “É natural que você preserve o seu trabalho. É preservar aquilo que eu construí com muito sacrifício. Foram noites e noites sem dormir, quebrando a cabeça para achar uma frase bonita”, disse ele.

E completou: “Quando você acha, faz a música, aí vem a pessoa, pega a música que está no subconsciente de todo mundo, que já é um sucesso, as pessoas lembram, mas de repente não lembram quem é o cantor, e aquilo que você está pensando em fazer daqui cinco ou seis anos para a frente, vem uma outra regravação e sufoca aquilo que você está pensando em fazer.”

Na sequência, Zezé esclareceu que toma essa atitude pensando na própria carreira. “Não é porque eu tenho maldade, ou porque não quero que ninguém faça sucesso, ou porque estou preocupado de alguém fazer sucesso, até porque a música já está perpetuada com a gente.”, explicou o cantor.

“Eu faço isso porque eu vou regravar. Se tem alguém que vai regravar a música, sou eu. Nada mais justo que seja eu que sou o dono da música, o dono da obra. Então, não é nada contra ninguém”, prosseguiu.

Ainda no bate-papo, o cantor sertanejo exaltou artistas que já regravaram suas músicas. “A Bethânia já regravou ‘É o amor’. Tudo tem a situação, o momento, o por quê. Por que na época eu permiti a Bethânia regravar ‘É o amor’? Foi um pedido dela direto, foi um pedido da Globo, ia entrar na novela”, relembrou.

“E a Bethânia é cantora de MPB. Não é cantora de música sertaneja. Então, não é uma concorrente do meu trabalho. Daquilo que eu canto”, finalizou Zezé Di Camargo.

