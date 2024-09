Zezé Di Camargo se pronuncia sobre participação no show de Gusttavo Lima

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo se explicou após perrengue durante participação em show de Gusttavo Lima

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua participação no show de Gusttavo Lima. O artista subiu ao palco no Jaguariúna Rodeo Festival, realizado no interior de São Paulo, após receber o convite do amigo.

Na ocasião, os dois cantaram um trecho da música 'Na hora H', sucesso nas vozes da dupla Zezé e Luciano. O pai de Wanessa Camargo, no entanto, contou que passou um perrengue porque não esperava o convite para a participação especial.

De acordo com Zezé Di Camargo, que já havia realizado seu show individual anteriormente, ele estava feliz e decidiu ingerir bebidas alcóolicas para comemorar o momento - sem saber que seria chamado por Gusttavo Lima.

"Eu estava pra lá de Bagdá. E o Gusttavo ainda me dá no palco mais bebida. Não sei nem o que eu estava tomando. Mas na hora ali, eu juro por Deus, eu só sabia que estava em cima do palco. Não sabia o que estava falando, nem o que estava cantando", declarou ele.

Em seguida, o cantor sertanejo pediu desculpas aos fãs. "Mas tem um desconto aí, porque eu já tinha feito o meu trabalho, cumprido o meu compromisso, mas na hora ali, eu estava muito feliz com tudo o que estava acontecendo", disse Zezé Di Camargo.

E completou: "Então, galera, perdão aí a galera que estava assistindo ao show lá, pela tentativa de cantar, porque realmente… Não sei como o Gusttavo terminou o show", se divertiu o cantor, por fim.

Zezé Di Camargo fala sobre família com a chegada da filha caçula

Zezé Di Camargo (61) e Graciele Lacerda (43) iniciaram uma nova etapa de suas vidas, agora, como pais de menina e também como marido e mulher. Com motivos de sobra para comemorar, os dois celebram o atual momento de suas vidas.

Em entrevista à Revista CARAS, o cantor abre sua intimidade e confessa sobre relação com a família: "Mais unida do que nunca". O casal, que está à espera de sua primeira filha, a pequena Clara, tinha planejado uma festa para revelação do sexo da bebê, mas a celebração acabou se transformando — para a surpresa de todos, inclusive da noiva — em um casamento.

Planejada pelo sertanejo com a ajuda da produtora de eventos Andréa Guimarães (51), a cerimônia emocionou os presentes; confira o bate-papo completo com Zezé!