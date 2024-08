Zé Neto e Cristiano: Saiba qual é o valor estimado do cachê da dupla

Após Zé Neto e Cristiano se afastarem dos palcos por 90 dias, saiba qual é o valor estimado do cachê da dupla sertaneja

Os cantores Zé Neto e Cristiano surpreenderam os fãs com o comunicado de quem vão ficar 90 dias longe dos palcos. Isso porque Zé precisa cuidar de sua saúde mental e fazer o tratamento contra a depressão. Os dois foram uma das duplas sertanejas de mais sucesso no Brasil e recebem uma verdadeira fortuna por seus shows. Saiba qual é o cachê deles:

De acordo com o Jornal O Globo, o valor estimado do cachê da dupla chama a atenção. A publicação apurou que, em 2022, eles receberam R$ 453 mil por um show em Jaguariaíva, no Paraná. Enquanto isso, em janeiro de 2024, os dois faturaram o cachê de R$ 630 mil para um show em Riolândia, em São Paulo.

Além disso, o cantor Zé Neto já é um homem milionário. Ele vive em uma mansão avaliada em R$ 12 milhões com sua família. E o artista também tem negócios na área da pecuária. Ele e seu pai são donos de uma fazenda no Tocantins para a criação de gado da raça Nelore. O cantor também possui outras duas fazendas.

O afastamento dos palcos

Na noite de quinta-feira, 22, Zé Neto e Cristiano fizeram o anúncio da pausa na agenda de shows por 90 dias. A equipe dos cantores informou a decisão aos fãs por meio de um comunicado publicado no Instagram.

"Em virtude de um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico, a qual o cantor Zé Neto será submetido, a partir de hoje, 22/08/2024, a agenda da dupla Zé Neto & Cristiano será suspensa nos próximos 90 dias", informaram.

Vale lembrar recentemente Zé Neto foi afastado dos palcos após ser diagnosticado com pneumonia. Após sua recuperação, ele foi liberado para voltar a se apresentar. "Passando aqui para dar uma notícia maravilhosa e dizer que essa semana ainda já vamos estar de volta nos palcos. O médico já me deu alta, passei um sufoquinho aí, mas, graças a Deus, mais uma vez vencendo. Estamos firmes aí de novo", disse ele.