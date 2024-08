Zé Neto atualiza seu estado de saúde após ser diagnosticado com pneumonia

Zé Neto, da dupla com Cristiano, contou que recebeu alta após duas semanas afastado dos palcos por pneumonia e está liberado para voltar aos shows

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou seu perfil no Instagram para fala sobre sua saúde na noite desta segunda-feira, 05. O artista, que está afastado dos palcos há duas semanas, desde que foi diagnosticado com pneumonia, contou que recebeu alta médica e foi liberado para voltar aos shows.

"Passando aqui para dar uma notícia maravilhosa e dizer que essa semana ainda já vamos estar de volta nos palcos. O médico já me deu alta, passei um sufoquinho aí, mas, graças a Deus, mais uma vez vencendo. Estamos firmes aí de novo", disse Zé Neto.

"O pessoal dessa semana já pode se preparar. Vamos todo mundo para cima. Obrigado pelo carinho, pelas palavras de apoio, pelas orações. Muito obrigado a todos os fãs, por todos os presentes que ganhei, um beijo no coração de vocês. Bora que essa semana o pau tora", complementou o artista.

Zé Neto fica doente e shows são cancelados

O artista foi diagnosticado com pneumonia bacteriana no final de julho e precisou ficar de repouso. A informação foi divulgada pela equipe do sertanejo. "Comunicado: o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, e, para cumprir o tratamento, ficará afastado por sete dias. Os shows citados abaixo serão cancelados, e as apresentações da dupla serão retomadas a partir de 1º de agosto", informou o texto compartilhado no Instagram.

Com isso, alguns shows foram cancelados. Enquanto que outros Cristiano chegou a se apresentar sozinho. Enquanto estava realizando o tratamento, ele postou um vídeo nas redes sociais em que aparecia fazendo nebulização."Domingou na presença de Deus", escreveu Zé Neto ao compartilhar o clique.

Em junho deste ano, Zé Neto fez alguns shows sem sua dupla, Cristiano. Isso porque o cantor precisou fazer uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. Em entrevista à CARAS Brasil, o sertanejo contou que teve uma preparação mais atenta para as apresentações sem o parceiro.