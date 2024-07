Zé Neto, da dupla com Cristiano, fica doente e shows são cancelados

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, precisará ficar afastado dos palcos pelos próximos dias por motivos de saúde. Saiba o que aconteceu

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, precisará ficar afastado dos palcos pelos próximos dias por motivos de saúde. O artista foi diagnosticado com pneumonia bacteriana e ficará sete dias de repouso. A informação foi divulgada pela equipe do sertanejo nesta terça-feira, 24.

"Comunicado: o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, e, para cumprir o tratamento, ficará afastado por sete dias. Os shows citados abaixo serão cancelados, e as apresentações da dupla serão retomadas a partir de 1º de agosto", informa o texto compartilhado no Instagram.

Com isso, a apresentação que aconteceria no próximo dia 24, em Mandirituba, no Paraná está cancelada. Assim como dia 25, em Marechal Cândido, no Paraná; dia 26, em Belo Horizonte, Minas Gerais; dia 27, em Catalão, Goiás; dia 28, em Divinópolis de Goiás, em Goiás.

Zé Neto cancela shows (Reprodução/Instagram)

Zé Neto revela como se preparou para shows sem Cristiano

Recentemente, Zé Neto fez alguns shows sem sua dupla, Cristiano. Isso porque o cantor precisou fazer uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. Em entrevista à CARAS Brasil, o sertanejo contou que teve uma preparação mais atenta para as apresentações sem o parceiro.

"A minha fonoaudióloga sempre me acompanha nos shows, e tivemos uma atenção extra", afirmou Zé Neto. "Eu também sempre falava com o Cris, íamos conversando sobre como foram as apresentações."

Apesar de as apresentações terem sido um sucesso, o artista afirma que sentiu falta do parceiro. "É muito estranho subir no palco seu meu grande amigo, não dá para explicar a sensação, mas ser recebido com tanto carinho por onde passei, foi essencial."

Cristiano foi internado na noite do dia 9 de junho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele passou por uma cirurgia de emergência para retirar sua vesícula biliar após sentir fortes dores abdominais. Ele recebeu alta na última terça-feira, 11, e agora completa o tratamento em casa.