Por meio das redes sociais, o cantor Wesley Safadão anunciou que realizou mais uma cirurgia na coluna, mas tranquilizou: "Já já estamos de volta"

Nesta terça-feira, 1, Wesley Safadão usou as redes sociais para contar ao seguidores que passou por mais uma cirurgia na coluna. O cantor foi internado na noite de segunda-feira, 30, para realizar uma operação de hérnia de disco nas vértebras L4 e L5.

"Oi, gente, vim dar um oi aqui para vocês. Ontem fiz mais uma cirurgia de coluna, hérnia de disco. Da outra vez tinha sido na vértebra L3, L4, agora foi na L4, L5.", iniciou nos Stories do Instagram.

Na sequência, o cantor tranquilizou os fãs sobre a operação. "[Foi] uma cirurgia tranquila, graças a Deus, já levantei aqui, já fiz uma caminhada, acabei de tomar meu banho, já almocei, minha esposa está aqui do lado, tomando os remédios...", pontuou.

"Passando mais para agradecer às mensagens de carinho aí, obrigado todo mundo, obrigado pela preocupação, pelas orações. Já já nós estamos pulando, gente, com fé em Deus. Já já nós estamos de volta, em breve, tá? Passando só para dar um beijo especial para todo mundo, que Deus abençoe", finalizou Wesley Safadão.

O portal LeoDias entrou em contato com o irmão do cantor, Wátila de Oliveira, que detalhou sua cirurgia. Segundo ele, Safadão aproveitou o período eleitoral - quando há baixa no número de shows - para realizá-la, mas ressaltou que não foi uma operação urgente e sim, planejada, já que o famoso vinha sentindo desconfortos na coluna há algum tempo.

Internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ainda não há previsão para Wesley Safadão retornar aos palcos, de acordo com o veículo.

Wesley Safadão precisou cancelar show recentemente por dores na coluna

O cantor Wesley Safadão cancelou o show que faria no dia 20 de julho, em Salinópolis, no Pará, devido as fortes contrações musculares que estava sentindo, precisando, inclusive, receber atendimento médico.

Em nota publicada nos stories, a equipe do cantor informou sobre o cancelamento. "O cantor sentiu fortes contrações musculares e está passando por atendimento médico". O texto também esclarece que não se trata de nenhum mal entendido com a contratante.

“Salientamos que o contratante responsável pelo show de hoje cumpriu com todos os pontos do contrato e se colocou à disposição para qualquer ajuda. Informamos ainda que, o show do artista de amanhã no camarote Mucuripe, em Fortaleza, acontecerá normalmente. Agradecemos a compreensão de todos”, encerra o comunicado.

No storie seguinte, Safadão compartilhou um vídeo em que aparece sendo atendido por um médico. "Coluna travada! Fazer um bloqueio agora nas costas para diminuir a dor que estou sentindo. Passei o dia todo sentindo muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida", desabafou.

"Hoje meu show seria no Pará! Queria muito estar em Salinas (PA), mas não vou conseguir! Tô muito triste. Minha tristeza de ter que cancelar esse show é maior do que a dor que passei o dia todo sentindo. VOu fazer esse bloqueio agora, ficar de repouso e, com fé em Deus, amanhã vou estar melhor", complementou.