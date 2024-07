Com fortes dores, Wesley Safadão cancela show e recebe atendimento médico

O cantor Wesley Safadão informou que o show que faria na madrugada deste sábado, 20, em Salinópolis, no Pará, foi cancelado por motivos de saúde

O cantor Wesley Safadão usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 19, para informar que o show que faria na madrugada deste sábado, 20, em Salinópolis, no Pará, foi cancelado por motivos de saúde. O artista contou que estava sentindo fortes contrações musculares e precisou receber atendimento médico.

Em nota publicada nos stories, a equipe do cantor informou sobre o cancelamento. "O cantor sentiu fortes contrações musculares e está passando por atendimento médico". O texto também esclarece que não se trata de nenhum mal entendido com a contratante.

“Salientamos que o contratante responsável pelo show de hoje cumpriu com todos os pontos do contrato e se colocou à disposição para qualquer ajuda. Informamos ainda que, o show do artista de amanhã no camarote Mucuripe, em Fortaleza, acontecerá normalmente. Agradecemos a compreensão de todos”, encerra o comunicado.

No storie seguinte, Safadão compartilhou um vídeo em que aparece sendo atendido por um médico. "Coluna travada! Fazer um bloqueio agora nas costas para diminuir a dor que estou sentindo. Passei o dia todo sentindo muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida", desabafou.

"Hoje meu show seria no Pará! Queria muito estar em Salinas (PA), mas não vou conseguir! Tô muito triste. Minha tristeza de ter que cancelar esse show é maior do que a dor que passei o dia todo sentindo. VOu fazer esse bloqueio agora, ficar de repouso e, com fé em Deus, amanhã vou estar melhor", complementou.

Wesley Safadão cancela show (Reprodução/Instagram)

Filha de Wesley Safadão surge a 'cara da mãe'

A filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Ysys, completou 10 anos no último domingo, 14, e ganhou uma declaração dos pais na rede social. Em várias fotos, a garota surgiu belíssima e cheia de estilo e cgamou a atenção com a semelhança com a mãe.

Na legenda da publicação, o cantor escreveu uma grande homenagem para a sua filha mais velha com Thyane, com quem ainda teve Dom, de 5 anos. Veja a publicação: