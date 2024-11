Velório de Liam Payne pode marcar reencontro de integrantes do One Direction

Integrantes da banda 'One Direction', Harry Styles, Zayn, Niall Horan e Louis Tomlinson estão na lista de possíveis presenças no velório de Liam Payne

Na próxima quarta-feira, 20, será realizado o velório de Liam Payne, após mais de um mês da morte do cantor. Segundo informações do Daily Mail, a cerimônia ocorrerá em sua cidade natal, Wolverhampton, na Inglaterra, sendo fechada apenas para familiares e amigos próximos.

Ainda de acordo com o veículo britânico, a lista de presença inclui os cantores Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, ex-integrantes da banda 'One Direction', da qual Liam fez parte.

Ao mesmo tempo, o nome de Roger Nores, agente do cantor, deve ser vetado. Isso porque, segundo uma fonte que teria falado com o jornal, a família deseja um funeral "sem problemas" e acredita que a presença do empresário poderia tornar o ambiente "tenso", já que ele não era uma figura "popular" entre os amigos de Payne.

Uma fonte da revista The Sun também deu detalhes sobre os preparativos. "O funeral do Liam acontecerá amanhã à tarde, nos condados que circundam Londres. Sua família fez de tudo para organizar um velório perfeito e dar a ele a despedida que Liam merece. Ele pode ter sido uma estrela do pop global, mas Geoff e Karen [pais do cantor] sempre o verão como apenas um menino".

Vale lembrar que o cantor faleceu após cair do terceiro andar de um hotel na cidade de Buenos Aires, Argentina. Segundo informações do jornal La Nacion, a polícia foi acionada ao local para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool". Desde então, a polícia investiga o caso.

Polícia prende três suspeitos relacionados ao caso de Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina. Desde então, a polícia local segue investigando as circunstâncias da morte do cantor. No último dia 7, as autoridades prenderam três suspeitos que podem estar relacionados ao caso.

Entre os detidos, estão dois funcionários do hotel e um empresário que teria estado com Liam horas antes de sua morte. De acordo com o exame toxicológico, substâncias ilícias e álcool foram encontrados no organismo do artista e os funcionários são os principais suspeitos de terem fornecido os narcóticos a Liam.

Já o empresário é acusado de ter abandonado Liam em um momento crítico e não ter avisado a família do cantor sobre o seu estado. De acordo com a lei argentina, a pena para abandono de pessoa é de dois a seis anos de prisão.