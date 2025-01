Simone Mendes vai parar no hospital antes de show na virada de ano

Simone Mendes desabafa ao revelar que enfrentou um perrengue antes de show no réveillon: 'Começou a intensificar a dor, e não teve jeito'

A cantora Simone Mendes enfrentou um perrengue antes de fazer um show para a virada de ano em Maceió, Alagoas, na noite de terça-feira, 31. A estrela revelou que sentiu muita dor ao longo do dia e precisou ir ao hospital para ser medicada antes da apresentação.

Nesta quarta-feira, 1º, ela desabafou com os fãs em um depoimento nas redes sociais. Ela não contou a localização da dor, mas disse que sofreu bastante.

"Ontem, por volta de 11h da manhã, eu comecei a sentir uma dor, tomei alguns remédios, Buscopan, enfim, e a dor não passava de jeito nenhum. Era uma dor que vinha e volta. Mas quando ela vinha… Começou a intensificar a dor, e não teve jeito. Fui parar no hospital”, afirmou ela.

Apesar do susto, ela conseguiu se recuperar a tempo e fez o show normalmente. "Graças ao meu bom Jesus, melhorei e fui fazer o show em Maceió. Um show lindo, incrível. Que energia, que povo maravilhoso, foi lindo demais. Para a glória de Deus, não deixei a peteca cair. Fui trabalhar dodói. Dodói não, melhorei, graças a Deus. Mas estava meio assim. Quando chega no palco, tudo muda, energia foi lá para cima. Fiz um show maravilhoso”, afirmou.

Veja o que look que Simone usou em seu último show de 2024:

Look grifado da filha de Simone

Filha da cantora Simone Mendes, a pequena Zaya, de 3 anos, esbanjou fofura ao usar um look de grife para ir a um parque de diversões com a família. A menina apareceu nas fotos da família em Orlando, nos Estados Unidos, com um vestido caríssimo e estiloso.

Zaya usou um vestido da grife Dolce & Gabbana Kids com a estampa Majolica. O look é vendido no Brasil pelo valor de R$ 7.741.

Enquanto a menina usava o seu look grifado, o restante da família apareceu com looks mais confortáveis, como calças de moletom e camisetas.

Zaya com seu look grifado - Foto: Reprodução / Instagram

