Simaria esclarece possível retorno aos palcos com Simone em 2025; entenda

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Simaria explicou rumores de uma possível volta da dupla com a irmã, Simone Mendes, em 2025

Os nomes das irmãs Simaria Mendes (42) e Simone Mendes (40) se tornaram assunto neste domingo, 6, após rumores de que as duas voltariam aos palcos em 2025. O suposto retorno das Coleguinhas causou alvoroço entre os fãs da dupla, e à CARAS Brasil a artista esclareceu através de sua equipe.

"É apenas mais uma notícia falsa", afirmou a equipe de Simaria . A artista está afastada dos palcos desde junho de 2022, quando anunciou que ficaria um tempo sem fazer shows ao lado da irmã. Em agosto do mesmo ano, as duas comunicaram o fim da dupla. Desde então, Simone continuou sua carreira solo e lançou sucessos como Erro Gostoso e Daqui pra Sempre.

Em julho deste ano, as duas surpreenderam os fãs ao surgirem juntas durante o evento Único, da dupla Jorge e Mateus, em Goiânia. As duas cantaram o sucesso Meu Violão e o Nosso Cachorro, deixando os fãs eufóricos.

À época, Simaria explicou à CARAS Brasil que falou com a irmã para visitar sua sobrinha, Zaya, enquanto ela estivesse em Goiânia. Quando chegou ao evento, foi convidada para subir ao palco e celebrou o carinho dos fãs.

"Foi mágico, foi muito especial participar do show ontem. Sentir a energia do público, a galera louca, gritando... Foi uma sensação maravilhosa, estou sentindo muita saudade de vocês", afirmou a artista, agradecendo ao público que esteve presente no show.

Ao site TV Foco, a equipe de Simone também negou os rumores. "Assessoramos Simone Mendes e a informação quanto ao retorno da dupla para 2025 não procede. Simone segue em carreira solo, inclusive grava novo DVD em novembro, em Manaus."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SIMARIA MENDES NAS REDES SOCIAIS: