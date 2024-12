Filha de Simone Mendes usa look caríssimo para ir em parque de diversões

Saiba qual é o preço impressionante do vestido que a filha de Simone Mendes escolheu para ir em um parque de diversões nos Estados Unidos

Filha da cantora Simone Mendes, a pequena Zaya, de 3 anos, esbanjou fofura ao usar um look de grife para ir a um parque de diversões com a família. A menina apareceu nas fotos da família em Orlando, nos Estados Unidos, com um vestido caríssimo e estiloso.

Zaya usou um vestido da grife Dolce & Gabbana Kids com a estampa Majolica. O look é vendido no Brasil pelo valor de R$ 7.741.

Enquanto a menina usava o seu look grifado, o restante da família apareceu com looks mais confortáveis, como calças de moletom e camisetas.

Zaya com seu look grifado - Foto: Reprodução / Instagram

Na legenda do post, a cantora Simone celebrou a alegria de viajar de férias com a família. "Quando eu era pequena nunca imaginava que seria possível um dia poder colocar meus pés nesse lugar, um lugar onde as pessoas realizam sonhos. Esses sonhos para minha realidade era completamente improvável, algo distante de se tornar real. Como sou grata a Deus de poder estar aqui, proporcionarmos isso pra nossa família e ter a oportunidade de viver essa magia desse lugar", afirmou ela.

Motivo do fim da dupla Simone e Simaria

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao relembrar o fim da dupla com a irmã, Simaria. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão. Agora, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.

