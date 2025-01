Em entrevista recente, a cantora Simone Mendes respondeu sobre uma possível volta da dupla sertaneja com Simaria e expressou paixão pela irmã

Em entrevista recente ao portal BNews, a cantora Simone Mendes comentou sobre a possibilidade de voltar a cantar com sua irmã, Simaria Mendes, após o rompimento da dupla em agosto de 2022. Questionada sobre um possível retorno em 2025, a sertaneja aproveitou para falar sobre o momento atual de sua carreira e os novos rumos que tem seguido desde a separação da dupla.

"A minha carreira solo continua. Estou muito feliz com o meu trabalho. Amo a minha irmã e a minha história. Mas eu acho que ciclos se encerram. Eu sou apaixonada por ela e torço para que ela construa a carreira dela", declarou. "Fora isso, só torcida mesmo. A minha carreira continua, minha história continua. Eu estou feliz, vivendo os melhores momentos da minha carreira", completou Simone.

Vale lembrar que Simaria está longe dos palcos desde o rompimento com a irmã. No ano passado, ela usou as redes sociais para se pronunciar após receber cobranças dos internautas em relação à carreira solo. "Quero só deixar bem claro para vocês que a vida é minha e volto na hora que eu quiser voltar a trabalhar. Tenho minhas questões, tenho minha vida. Tenho dois filhos que dependem de mim. Exclusivamente de mim, ok?", disse ela na época.

"Vocês que me acompanham e que gostam do meu trabalho, fico muito feliz pela paciência de me esperar. Eu prefiro ter 100 mil seguidores fiéis, que vão comprar meu produto e escutar minhas músicas quando eu lançar, do que ter bilhões espreitando minha vida pessoal. Tenho dois filhos pequenos, e minha prioridade neste momento são os dois. Porque uma mãe de verdade faz isso", finalizou.

Relação entre irmãs

Em dezembro, a cantora Simone Mendes revelou como anda sua relação com a irmã, a também cantora Simaria Mendes. Seguindo carreira solo, após fim da dupla delas com polêmicas e alguns desentendimentos, a esposa de Kaká Diniz esclareceu se realmente estão morando juntas.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a famosa explicou que Simaria estava em sua casa por um tempo, mas não que estivesse morando definitivamente. Simone ainda comentou que estão próximas novamente, principalmente por conta dos filhos, que são primos e adoram estar perto uns dos outros.

“[Simaria] tá lá em casa, tá comigo. Ela não tá morando comigo. A Simaria foi, ficou um tempinhocomigo, trouxe os filhos para matar essa saudade desse tempo todo, ela ficou um pouquinho comigo. Ela vai morar agora no meu condomínio, na rua de cima. Isso é muito importante pros nossos filhos, eles são muito apaixonados. A gente tem um amor muito grande, a gente é irmã, independente de tudo que a gente viveu. A gente tem uma história muito linda que eu tenho muito respeito, carinho amor”, disse ela.

Após um tempo afastada da irmã, a cantora disse que acabou se aproximando novamente. “Muito [estão mais próximas]. [Convivência] de [falar no] telefone, criança, brincadeira, normal mas eu continuo pegando no pé. Eu sou meio que mãe, pelo amor que tenho, cuidado e é um presente da parte de Deus ter minha família colada comigo. Uma das coisas que me move na vida, Leo não adianta, diante de Deus, ter tudo isso se eu não tiver a minha família colada comigo não tem sentido. Eu acho que família é isso. A gente se ama de uma forma muito linda", declarou.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

