Simone Mendes revela como está sua relação com Simaria: 'Tá comigo'

Após desentendimentos por fim da dupla, Simone Mendes conta como anda seu relacionamento com Simaria e se estão morando juntas

A cantora Simone Mendes revelou como anda sua relação com a irmã, a também cantora Simaria Mendes. Seguindo carreira solo, após fim da dupla delas com polêmicas e alguns desentendimentos, a esposa de Kaká Diniz esclareceu se realmente estão morando juntas.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a famosa explicou que Simaria está em sua casa por um tempo, mas não que esteja morando definitivamente. Simone ainda comentou que estão próximas novamente, principalmente por conta dos filhos, que são primos e adoram estar perto uns dos outros.

“[Simaria] tá lá em casa, tá comigo. Ela não tá morando comigo. A Simaria foi, ficou um tempinho comigo, trouxe os filhos para matar essa saudade desse tempo todo, ela ficou um pouquinho comigo. Ela vai morar agora no meu condomínio, na rua de cima. Isso é muito importante pros nossos filhos, eles são muito apaixonados. A gente tem um amor muito grande, a gente é irmã, independente de tudo que a gente viveu. A gente tem uma história muito linda que eu tenho muito respeito, carinho amor”, disse ela.

Após um tempo afastada da irmã, a cantora disse que acabou se aproximando novamente. “Muito [estão mais próximas]. [Convivência] de [falar no] telefone, criança, brincadeira, normal mas eu continuo pegando no pé. Eu sou meio que mãe, pelo amor que tenho, cuidado e é um presente da parte de Deus ter minha família colada comigo. Uma das coisas que me move na vida, Leo não adianta, diante de Deus, ter tudo isso se eu não tiver a minha família colada comigo não tem sentido. Eu acho que família é isso. A gente se ama de uma forma muito linda", declarou.

Apesar do fim da parceria nos palcos e trocas de algums farpas após o anúncio do término, as artistas acabaram se vendo no casamento do irmão e posaram para a mesma foto. Além disso, Simaria sempre registrou encontros com seus sobrinhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Motivo do fim da dupla Simone e Simaria

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao relembrar o fim da dupla com a irmã, Simaria. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão. Agora, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.