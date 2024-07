Samuel Rosa leva sua nova turnê para São Paulo: 'Estou ansioso'

Depois do fim do Skank, o cantor Samuel Rosa lançou sua carreira solo e já saiu em turnê com o show Samuel Rosa Tour

O cantor Samuel Rosa, que era o vocalista do grupo Skank, está de volta aos palcos de São Paulo. Desta vez, ele apresenta o repertório de sua carreira solo. O artista se apresenta no dia 2 de agosto no Espaço Unimed com o show da turnê Samuel Rosa Tour.

"Estou ansioso para ganhar a estrada e encontrar o público de todo o Brasil que se interessa pelo meu trabalho e, obviamente, aqueles fãs que querem ouvir as canções que eu fiz durante toda a minha carreira. Como diria Sting, é um show para fazer as pessoas se sentirem, naquele momento, no melhor lugar do mundo", disse ele.

No show, ele toca as músicas do álbum Rosa e também composições próprias dos últimos 30 anos de carreira. "Quero trazer para o show novo as músicas que compus ao longo desses anos, muitas já conhecidas pelo grande público, agora tocadas com a assinatura que minha nova banda imprime naturalmente", contou.

Por fim, o artista celebrou a sua nova banda. "São músicos com muita experiência. Doca Rolim já tocou comigo muitas vezes; Alexandre Mourão já fazia parte da minha primeira banda e tocamos juntos no projeto solo com Lô Borges; o Pelotas (Pedro Kremer) era do Cachorro Grande e eu já admirava o trabalho dele, e o Marcelo Dai, um virtuoso baterista me foi apresentado pelo meu filho Juliano e, apesar de jovem, já é muito conhecido na cena belo horizontina, além de já ter tocado com Liniker e outras atrações internacionais", declarou.

SERVIÇO

SAMUEL ROSA TOUR

Local: Espaço Unimed |

Data: Dia 02 de agosto | sexta-feira

Horário: 22h

Preços: a partir de R$60