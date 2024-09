Saiba detalhes dos figurinos de mais de R$ 500 mil de Guilherme e Benuto

Guilherme e Benuto escolheram figurinos avaliados em mais de R$ 500 mil para a gravação do DVD em São Paulo. Saiba os detalhes

Os cantores Guilherme e Benuto realizaram a gravação do novo DVD, chamado ‘+Amor + Música’, na noite de terça-feira, 3, em São Paulo, e escolheram figurinos luxuosos. Os looks dos artistas foram avaliados em mais de R$ 500 mil e contaram com peças de grifes internacionais. Saiba mais sobre os looks:

Guilherme e Benuto usaram figurinos criados pela stylist Roze Motta e finalizados por Fabricio Neves. Entre as grifes escolhidas, os cantores usaram modelitos de Dolce & Gabbana, Prada e Balmain. Nas joias, eles usaram peças com diamantes e muito brilho.

“Para a gravação do DVD ‘+ Amor + Música’, eu criei figurinos que fossem uma verdadeira expressão da personalidade de Guilherme e Benuto, combinando a exclusividade das peças com as grifes internacionais e o glamour de cada joia escolhida. Cada detalhe foi pensado para realçar o estilo único de cada um. A fusão desses elementos resultou em looks que são tanto sofisticados quanto inesquecíveis”, disse Roze Motta.

A equipe ainda divulgou mais detalhes sobre os looks. Confira:

"Guilherme usou looks sofisticados com um toque mais esportivo que imprimem a sua personalidade. O primeiro look, é uma jaqueta bordada a mão com brilho que foi cuidadosamente elaborada para equilibrar a elegância e modernidade. O bordado em pedraria levou mais de um mês para ficar pronto e foi combinado com uma calça de modelagem sequinha, que acentuava a silhueta, e sapatos da Prada. O segundo look é uma camisa da marca italiana Dolce & Gabbana preta bordada. Para o terceiro look, o cantor usou uma jaqueta cinza exclusiva. O quarto look do Guilherme é um blazer de couro exclusivo", informaram.

E completaram: "Já os looks de Benuto têm uma pegada mais sensual com alfaiataria. Ele usou um blazer e uma calça com detalhes em couro, ambos com acabamentos que refletem a atenção ao design e à textura. As botas da Yves Saint Laurent e a camisa em renda foram escolhidas para complementar o look. Ele também usou uma camisa de seda da Dolce & Gabbana e uma calça preta exclusiva. Em um dos looks, ele blazer verde da grife francesa Balmain com uma blusa de gola alta. As joias completaram o visual, adicionando um brilho extra às produções".

Guilherme e Benuto - Foto: Cadu Fernandes

Guilherme e Benuto - Foto: Cadu Fernandes