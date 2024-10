Rita Ora não segura a emoção ao cantar música em parceria com Liam Payne

Após falecimento repentino de Liam Payne, a cantora Rita Ora se emocionou ao cantar música que gravou com o artista; confira

A morte repentina de Liam Payne na última quarta-feira, 16, abalou tanto fãs quanto celebridades que admiravam o ex-integrante da One Direction. Amiga de longa data do cantor, Rita Ora se emocionou ao apresentar a música que gravou em parceria com ele durante um show em Osaka, Japão, nesta quinta-feira, 17.

Exibindo uma foto dos dois em preto e branco no telão, a britânica ficou visivelmente abalada quando o instrumental de "For You" começou a tocar. Naquele momento, Rita pediu ao público que a ajudasse a cantar a música, lançada em 2018 como parte da trilha sonora do filme "Cinquenta Tons de Liberdade".

Rita Ora singing "For You" in Japan last night, her song with Liam Payne “I can’t even sing this right now ”She showed a picture of Liam and her in the background 💔pic.twitter.com/G0aEl5NYqA — Erin ×͜× ✨LTdefenseless28✨ (@tdefenseless28) October 17, 2024

Ainda na manhã desta quinta-feira, 17, Rita Ora usou as redes sociais para homenagear Liam. Reunindo fotos ao lado do amigo, a cantora desabafou sobre a perda. "Estou devastada. Ele tinha a alma mais bondosa, nunca vou esquecer. Adorei tanto trabalhar com ele, era uma alegria tão grande estar perto dele em cima e fora do palco. Esta notícia trágica me parte o coração", escreveu.

"Enviando todo o meu amor e orações à sua família e entes queridos. A nossa música "For You" ganha um novo significado para mim agora. Descanse em paz", finalizou a artista.

O cantor britânico foi encontrado morto no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na última quarta-feira, 16. Aos 31 anos de idade, ele teria caído do terceiro andar do estabelecimento.

Autoridades citam a causa da morte de Liam Payne

O cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, faleceu aos 31 anos de idade na quarta-feira, 16, na Argentina. Ele caiu da varanda do quarto de hotel em Buenos Aires e as autoridades de socorro foram chamadas para atendê-lo. Porém, ele foi declarado morto no local.

De acordo informações da imprensa local, as autoridades revelaram informações sobre a causa da morte do cantor. De acordo com um representante do serviço de resgate, o artista sofreu fratura craniana e ferimentos graves no corpo. A morte dele foi instantânea por causa da gravidade dos ferimentos. A queda aconteceu de uma altura de cerca de 13 metros.

“Infelizmente, ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo”, disse Alberto Crescenti, chefe do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME).

Logo depois, Crescenti acrescentou: “Com base no que a equipe viu, aparentemente houve uma fratura craniana e ferimentos extremamente graves que levaram à sua morte imediata”. Por enquanto, o resultado da autópsia não foi divulgado e a causa da queda também não foi esclarecida pela polícia.