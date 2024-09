Rapper se pronuncia após Whindersson Nunes se desculpar por gafe em show

Whindersson Nunes pediu desculpas publicamente ao amigo, Menino da NVR, após esquecer de chamá-lo no palco do Rock in Rio; entenda

Usando o nome artístico Lil Whind, o humorista Whindersson Nunes agitou o público presente no Rock in Rio na quinta-feira, 19, ao se apresentar no palco Supernova. O artista, no entanto, acabou cometendo uma gafe com um de seus amigos, que foram convidados para participarem do show.

Ao longo da performance, Whindersson esqueceu de anunciar o rapper Menino da NVR e, assim, finalizou a apresentação sem chamá-lo ao palco. Após o ocorrido, o famoso usou as redes sociais para se pronunciar e aproveitou para pedir desculpas ao amigo pelo erro cometido.

Agora, foi a vez do rapper romper o silêncio e falar a respeito do assunto. Em seu perfil oficial no Instagram, o Menino da NVR fez questão de afastar qualquer polêmica criada em torno da situação e ressaltou que está tudo bem entre ele e Whindersson Nunes.

O músico ainda agradeceu o público por todas as mensagens de apoio. "Pessoal, estou bem, quero agradecer ao Whindersson, que me trouxe até aqui a este palco. Está tudo bem entre nós. É um irmão. Só de estar ali, já foi uma motivação muito grande", declarou o rapper.

Na noite de quinta-feira, 19, ele chegou a compartilhar uma mensagem relatando grande felicidade em participar do momento no Rock in Rio. "Estou a 30 minutos de viver o extraordinário de Deus. O maior e melhor momento da minha vida. Irei orar para que isso se repita muitas vezes. Irei colocar meus pés no maior palco do mundo. E quem não deu a mão, obrigado, isso me deu gás para vencer", escreveu ele, na ocasião.

