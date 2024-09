Whindersson Nunes se desculpa após cometer erro com amigo no Rock In Rio

Whindersson Nunes se esqueceu da participação de um amigo em seu show no Rock In Rio e fez questão de pedir desculpas nas redes sociais

Na última quarta-feira, 19, Whindersson Nunes se apresentou no palco Supernova no Rock In Rio. O humorista usou o nome alternativo Lil Whind, usado para sua carreira musical.

O famoso levou diversos amigos para participarem de seu show, porém Whindersson se atrapalhou e se esqueceu da participação do cantor Menino da NVR.

Em sua conta no Instagram, Whindersson fez questão de se desculpar pelo ocorrido. "Queria pedir desculpas públicas ao meu amigo. Acabei me embananando com a ordem das músicas e frustrei ele, a família e os amigos, esperando para que ele subisse no palco do Rock In Rio, perdão irmão, de verdade. Preocupei em jogar tênis, escorreguei na lista das músicas em cima do papel picado, acabou com minha noite", começou ele.

Em seguida, o famoso se comprometeu a reparar o acontecido de alguma forma. "Eu peço desculpas a família, aos amigos, a namorada, e a todos que estavam esperando esse momento. Eu mudo meu nome se eu não fizer algo 10 vezes melhor do que esse festival, desculpa pela expectativa. Desculpa irmão, eu queria estar feliz pelo show que foi feito, mas estou triste com meu erro, só faço show para que meus amigos possam ter a sensação que eu tenho, se isso não acontece, meu propósito não foi atingido. Desculpa, pelo meu filho, me comprometo a algo maior, e estou com você e sua família para tudo, perdão irmão", concluiu.

Pelas redes sociais do Menino da NVR, é possível ver que a expectativa estava muito alta. "Estou a 30 minutos de viver o extraordinário de Deus. O maior e melhor momento da minha vida. Irei orar para isso se repetir muitas vezes, irei colocar os meus pés no maior palco do mundo", disse ele nos bastidores do show.

Banho de sol

Em suas redes sociais, Whindersson Nunes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 59 milhões de seguidores.

Recentemente, o humorista publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece nu tomando sol na sacada, apenas com uma toalha na cabeça.

Na legenda, o famoso comentou um pouco sobre os benefícios da prática. "Hoje é o dia do psiquiatra, eu vi uma dizendo que o certo é pegar sol no corpo inteiro por no mínimo dez minutos por dia para receber a quantidade de vitamina suficiente para imunidade, desde então eu faço e pouco eu adoeço, quando eu fico doente até me assusto, não sei se isso me deixou mais são ou mais louco, mas com certeza mais saudável e mais feliz. Obrigado pelos seus serviços a sociedade, e sinto muito", escreveu ele.🫀