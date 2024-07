Quem é a cantora de ‘Não Fosse Tão Tarde’? Conheça Lou Garcia

Saiba mais sobre o hit ‘Não Fosse Tão Tarde’, que faz sucesso nas redes sociais e foi criado pela ex-The Voice Kids Lou Garcia

A cantora Lou Garcia é sucesso na internet com o hit Não Fosse Tão Tarde, que viralizou com o trecho ‘Tô com saudade, da nossa amizade'. A canção autoral dela se tornou um fenômeno nas redes sociais, nas quais já teve mais de 200 milhões de streams e 300 mil vídeos que a usaram como trilha sonora.

A música também chegou ao Top 30 Brasil no Spotify Brasil e 13º lugar no Top Viral Brasil do Spotify. A versão MTG da canção já foi compartilhada em vídeos de artistas famosos, como Jade Picon, Igor Saringer, Priscylla Pedrosa e Bruna Griphao.

“É uma música mais íntima, que fala sobre uma amizade que acabou pela tentativa falha de ser algo maior do que já era. Essa música é, sem sombra de dúvidas, uma das que mais mexe comigo, mesmo tendo uma vibe tão alto astral”, disse ela na Rede Bahia, da Globo, em 2022.

Afinal, quem é Lou Garcia? A cantora Lou Garcia nasceu na Bahia e começou a compor suas músicas ainda na adolescência ao ser inspirada pelo seu tio. Inclusive, ela já participou do The Voice Kids, da Globo. Hoje em dia, ela é destaque entre os ídolos da Geração Z com suas composições e sucesso nas redes sociais.

A estrela tem contrato com a Universal Music desde 2022 e lançou seu álbum de estreia, chamado Karuma, em 2023, dentro do estilo pop indie. Recentemente, ela lançou a música Se For Para Ser com Jovem Dionísio e também Não Posta, que teve a participação de Marina Sena. Além disso, ela foi indicada ao TikTok Awards na categoria Não Nasci, Estreei.

Atualmente, ela tem 154 mil seguidores no Instagram e costuma compartilhar fotos e vídeos de seus projetos e dos looks estilosos.

