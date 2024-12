Público bate o martelo sobre futuro da dupla Zé Neto e Cristiano; entenda

Resultados parciais da enquete promovida pela CARAS Brasil mostram a opinião dos fãs em relação ao fim da dupla Zé Neto e Cristiano; confira e vote!

Zé Neto (34) e Cristiano (36) revelaram na noite do último domingo, 1º, que já cogitaram colocar um fim na dupla sertaneja. Porém, de acordo com os resultados parciais da enquete feita pela CARAS Brasil, os fãs não acham que isso deveria acontecer.

A maioria dos fãs da dupla e leitores da CARAS Brasil já bateram o martelo: Zé Neto e Cristiano devem continuar com as apresentações . Isso ficou comprovado com 85,7% dos votos da enquete, que apontam que os dois devem seguir juntos no palco. Apesar da alta porcentagem, 14,3% das escolhas indicaram que a dupla sertaneja deveria se encerrar.

Em entrevista ao Fantástico (Globo), Cristiano afirmou que pensou em encerrar a dupla enquanto o parceiro estava fazendo o tratamento para cuidar de sua depressão. Neste ano, por exemplo, eles ficaram três meses afastados da carreira musical para que Zé Neto pudesse tratar a saúde mental.

O artista afirma que já tinha agendado reuniões com seus empresários, a fim de deixar a carreira musical de lado. Segundo ele, a ideia teria surgido após ver seu companheiro de palco passando por dificuldades e gostaria que ele pudesse se cuidar sem pressão de retornar.

"Fiz uma reunião com ele, com os empresários e falei: ‘Eu vou parar, mas por ele'", disse Cristiano. "Aí, ele [Zé Neto] virou para mim e falou: ‘Minha vida já está difícil. Já estou com um monte de problema. Se você parar o Zé Neto e Cristiano, que é a única coisa que me mantém vivo, você vai parar, vai acabar comigo'."

Os dois conversaram e então decidiram pausar a agenda de shows para que Zé Neto pudesse fazer seu tratamento. Agora, eles devem retomar as apresentações no próximo dia 13 de dezembro, com uma agenda mais equilibrada, com cerca de 12 shows por mês.

