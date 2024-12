Beyoncé é eleita maior cantora pop do século 21 pela Billboard

No ranking da revista norte-americana, Billboard nomes como Taylor Swift e Rihanna também apareceram como segundo e terceiro lugar; confira a lista

Nesta terça-feira, 03, a Billboard divulgou o topo do ranking das 25 maiores estrelas da música pop no século 21. Beyoncé ficou com o primeiro lugar, enquanto a vice-liderança ficou com Taylor Swift. O terceiro lugar da lista ficou com Rihanna.

Segundo a curadoria da revista pop, apesar de Taylor Swift ter números impressionantes, como vendas e streamings - número de reproduções das músicas online, Beyoncé conquistou o primeiro lugar pelo conjunto da obra.

Critérios como influência na indústria e impacto cultural contribuíram para a escolha. Segundo a crítica, Beyoncé definiu padrões de excelência com performances memoráveis, moda impecável, vocais impressionantes e presença de palco única.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por billboard (@billboard)

De acordo com a análise, a cantora norte-americana tem dominado as categorias essenciais de estrelato pop: sucesso comercial, aclamação crítica, influência cultural e momentos icônicos. Além disso, sua carreira é comparada a grandes nomes de outras áreas, como LeBron James e Serena Williams, pelo impacto e consistência.

"Ela se provou uma artista e criadora cuja dedicação à inovação, evolução e excelência geral a tornou o padrão pelo qual todas as outras estrelas pop deste século têm sido comparadas", escreveu a revista.

Confira a listagem completa:

Beyoncé Taylor Swift Rihanna Drake Lady Gaga Britney Spears Kanye West Justin Bieber Ariana Grande Adele Usher Eminem Nicki Minaj Justin Timberlake Miley Cyrus Jay-Z Shakira The Weeknd BTS Bruno Mars Lil Wayne One Direction Bad Bunny Ed Sheeran Katy Perry

Quem é mais rico? Beyoncé e Jay Z disputam título com fortunas bilionárias

Apesar de estarem casados há 16 anos, Beyoncé e Jay Z possuem investimentos separados, o que resultou na construção de patrimônios individuais significativos. Enquanto a cantora acumulou uma fortuna impressionante com sua turnê, marca de roupas e de cosméticos, seu marido se tornou um magnata bilionário por conta própria.