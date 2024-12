Ivete Sangalo e Xanddy lamentam morte de ex-dançarino: 'Triste sua partida'

Ex-dançarino de Ivete Sangalo e Xanddy, Anderson Slick faleceu aos 26 anos de idade; cantores prestam homenagem ao bailarino

Os cantores Ivete Sangalo e Xanddy usaram as redes sociais na última segunda-feira, 1, para prestar uma homenagem a Anderson Slick, ex-dançarino de ambos, que faleceu aos 26 anos. A causa da morte do jovem coreógrafo não foi revelada publicamente.

Por meio de seus stories no Instagram, Ivete compartilhou uma foto do bailarino e lamentou sua partida. "Anderson meu amado, que triste a sua partida. Sentiremos falta da sua alegria e do seu enorme talento. A toda família e amigos o meu abraço forte e meus sentimentos", escreveu a artista na legenda.

Em seu perfil oficial, Xanddy resgatou um vídeo do ex-dançarino se apresentando no palco e publicou uma mensagem de despedida ao jovem. "Recebi a triste notícia do falecimento do nosso querido Anderson. Que Deus o receba e fortaleça toda família e amigos", disse o famoso.

Ivete e Xanddy lamentam morte de ex-dançarino - Reprodução/Instagram

A Funceb (Fundação Cultural do Estado da Bahia), em conjunto com a Secretaria de Cultura da Bahia, compartilhou uma nota de pesar ao informar o falecimento de Anderson Slick, que concluiu ainda este ano o Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Dança.

"Ao longo de sua carreira, dançou ao lado de grandes artistas baianos, como Xanddy Harmonia e Ivete Sangalo, deixando sua marca na cena cultural. Seu legado permanecerá vivo na memória de todos que puderam compartilhar momentos ao seu lado", escreveram em um trecho da postagem oficial.

Park Min-jae, ator de doramas, morre aos 32 anos

O ator Park Min-jae morreu aos 32 anos de idade na sexta-feira, 29, mas a morte dele só foi revelada publicamente nesta segunda-feira, 2. Ele ficou conhecido mundialmente por ter atuado em doramas produzidos na Coreia do Sul, como Little Women e Mr. Lee.

"O ator Park Min-jae foi para o céu. Muito obrigado pelo amor e atenção a ele", informou a equipe dele pelas redes sociais. O irmão dele também se pronunciou sobre a despedida precoce. "Meu amado irmão foi descansar. Espero que muitos possam se despedir dele", afirmou

A causa da morte não foi revelada, mas sabe-se que ele estava na China e os rumores dizem que ele teria sofrido uma parada cardíaca.