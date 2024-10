Produtor de trap é morto durante gravação de clipe em SP

Produtor musical do cantor Boladin 211 foi assinado durante o trabalho em gravação de clipe na cidade de São Paulo

O produtor de trap David Beckhauser Santos Herold, que era o produtor musical do cantor Boladin 211, foi assassinado na noite de quarta-feira, 2. De acordo com o site G1, ele foi morto a tiros durante a gravação de um clipe na zona norte de São Paulo.

Segundo a polícia, dois homens se aproximaram do local da gravação e dispararam cerca de 60 tiros na direção do produtor musical. Ele morreu no local. O caso é investigado como homicídio e a polícia busca informações sobre os criminosos.

David tinha 34 anos e já tinha prestado serviço como soldado no Exército dos Estados Unidos. Ele nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, e viveu por alguns anos nos Estados Unidos porque a mãe era casada com um norte-americano.

O cantor Boladin 211 lamentou a morte do produtor em um recado nas redes sociais. “Descansa em paz, Dindão. Sem acreditar. Nunca será esquecido. Para sempre no meu coração. Cuida de mim aí de cima, Dindão. Te amo para sempre. Gratidão por tudo que fez por mim”, escreveu.

Causa da morte de John Amos

O ator John Amos, que atuou no filme Um Príncipe em Nova York, faleceu aos 84 anos de idade. A morte dele aconteceu no dia 21 de agosto, mas a família só revelou a notícia publicamente no dia 1 de outubro. Agora, a causa da morte dele foi revelada pela imprensa internacional.

De acordo com a revista People e o site TMZ, o ator morreu em decorrência da insuficiência cardíaca congestiva no dia 21 de agosto de 2024 às 17h18, em um hospital da Califórnia, Estados Unidos. A certidão de óbito informou que não teve outras condições médicas que influenciaram no falecimento e que não foi feita a autópsia.

Os restos mortais dele foram cremados no dia 30 de agosto.