Causa da morte de John Amos é revelada publicamente

O ator John Amos, do filme Um Príncipe em Nova York, faleceu aos 84 anos de idade. Saiba qual foi a causa da morte dele

O ator John Amos, que atuou no filme Um Príncipe em Nova York, faleceu aos 84 anos de idade. A morte dele aconteceu no dia 21 de agosto, mas a família só revelou a notícia publicamente no dia 1 de outubro. Agora, a causa da morte dele foi revelada pela imprensa internacional.

De acordo com a revista People e o site TMZ, o ator morreu em decorrência da insuficiência cardíaca congestiva no dia 21 de agosto de 2024 às 17h18, em um hospital da Califórnia, Estados Unidos. A certidão de óbito informou que não teve outras condições médicas que influenciaram no falecimento e que não foi feita a autópsia.

Os restos mortais dele foram cremados no dia 30 de agosto.

Na imprensa, a filha dele, Shannon, falou sobre a morte do pai. "Estamos devastados e ficamos com muitas perguntas sobre como isso aconteceu há 45 dias, sabendo disso pela mídia como muitos de vocês. Este deveria ser um momento de honrar e celebrar sua vida, mas estamos lutando para navegar na onda de emoções e incertezas que cercam sua morte. Ainda assim, há alguma aparência de paz em saber que meu pai está finalmente livre", disse ela.

E o filho, Christopher, comentou: "É com profunda tristeza que compartilho com vocês que meu pai fez a transição.Ele era um homem com o coração mais gentil e um coração de ouro... e ele era amado no mundo todo. Muitos fãs o consideram seu pai na TV. Ele viveu uma vida boa. Seu legado viverá em seus excelentes trabalhos na televisão e no cinema como ator. Meu pai amava trabalhar como ator durante toda a sua vida. Mais recentemente em Suits LA interpretando a si mesmo e nosso documentário sobre sua jornada de vida como ator, America's Dad. Ele era meu pai, meu melhor amigo e meu herói. Obrigado por suas orações e apoio neste momento".

Amos também atuou na minissérie Raízes, de 1977, e em Mary Tyler Moore, Um Maluco no Pedaço e West Wong: Nos Bastidores do Poder.