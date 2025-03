Gilberto Gil recorda morte do filho ao falar sobre luta de Preta Gil

O cantor Gilberto Gil explicou que a perda de um filho o fez compreender o quadro clínico de Preta Gil, que luta contra um câncer

O cantor Gilberto Gil abriu o coração ao falar sobre a saúde da filha, Preta Gil, que luta contra um câncer. Nos últimos dias, a artista recebeu alta hospitalar após passar cerca de uma semana internada tratando uma infecção urinária.

Anteriormente, Preta revelou que recebeu um conselho bastante marcante do pai durante um dos momentos mais delicados de seu tratamento. "Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite. Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando", declarou Gilberto Gil à herdeira.

Agora, em entrevista ao jornal 'O Globo', o veterano comentou sobre sua compreensão a respeito do quadro clínico de Preta. O cantor mencionou a morte de um de seus filhos, Pedro Gil, falecido aos 19 anos em 1990, e explicou que a perda foi fundamental para ter chegado a tamanha compreensão.

"Ter perdido um filho tem a ver. Ter perdido muitos amigos ainda jovens naquela época em que a AIDS devastou parte importante da juventude mundial. Mas tem a ver, principalmente, com o aprendizado através dos mestres, das filosofias, das religiões, os politeísmos, os monoteísmos no sentido mais rigoroso", disse ele.

Em seguida, Gilberto Gil falou sobre a luta da filha: "A condição dela desde que foi diagnosticada com câncer, os tratamentos e intervenções, é um conjunto de dedicação profunda que ela tem que ter à própria saúde e apreço pela vida. Escolheu criar a solidariedade coletiva diante dela, a obrigação de dar satisfações permanentes ao público da sua condição de saúde e receber a satisfação dele", declarou.

"É uma quantidade imensa de pessoas que vêm falar comigo da solidariedade a ela, do desejo que se recupere. Ela se instala nesse campo de exigência individual, mas dentro dessa bacia da vida coletiva brasileira", completou o veterano.

A homenagem de Gilberto Gil para Preta

Preta Gil viveu um momento bastante emocionante na noite de sábado, 15! A cantora, que recebeu alta hospitalar recentemente após uma infecção no trato urinário, marcou presença no show de abertura da turnê 'Tempo Rei', de seu pai, Gilberto Gil.

Durante a apresentação realizada em Salvador, na Bahia, o artista dedicou a música 'Drão' à herdeira, que estava na plateia rodeada de amigos e familiares. Enquanto o veterano cantava a canção, fotos dele com Preta foram exibidas no telão.

Bastante emocionada, a filha de Gilberto Gil não conseguiu segurar as lágrimas ao presenciar o momento especial. Por meio das redes sociais, a cantora mostrou um trecho do momento em que foi homenageada pelo pai; confira detalhes!

