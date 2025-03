Após maratona de carnaval, Preta Gil posa de maiô em Salvador

A cantora Preta Gil curtiu os dias de folia do carnaval 2025 em Salvador, na Bahia, após receber alta hospitalar no dia 11 de fevereiro

Nesta quarta-feira, 5, a cantora Preta Gil, de 50 anos, publicou novas fotos em seu perfil no Instagram e mostrou que está curtindo o verão de Salvador, na Bahia, ao posar de maiô para a câmera . A artista relaxa após curtir uma maratona de carnaval e não esconder a emoção ao participar da folia baiana. Preta ficou internada por 55 dias e recebeu alta hospitalar no dia 11 de fevereiro .

"Só Deus sabe como sonhei e lutei pra estar aqui! Carnaval de Salvador, com todo seu axé, magia e poder! Tô aqui pra receber minha dose de cura que vem de vocês", escreveu.

Em outros vídeos, ela mostra o carinho recebido de Anitta e Ivete Sangalo, que se apresentaram no Circuito Barra-Ondina.

Após ficar internada por quase dois meses no hospital em tratamento contra o câncer, ela está se preparando para continuar o seu tratamento contra o câncer nos Estados Unidos.

Preta Gil mostra cicatriz no carnaval

Preta Gil marcou presença no camarote Expresso 2222, de sua família, no carnaval de Salvador durante a madrugada do último domingo, 2. Na ocasião, ela atraiu os olhares para sua cicatriz no abdômen, resultado da longa cirurgia que realizou em dezembro para remover seis tumores.

Ela contou como foi a escolha do look que destacou a cicatriz. "Eu tenho uma grande amiga minha que é estilista e dona de uma marca de biquíni, e ela fez um biquíni maior e uma saída de praia, uma saia pra eu usar na praia. Eu olhei e falei: ‘Não, vou usar no camarote, porque é bonito, né?’. Acho que sensualizei, botei pra jogo, mas é isso aí, tô viva!", disse ao site Alô Alô Bahia. Confira!

