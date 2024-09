Prestes a viajar para mais um final de semana de shows, Leonardo arrancou risadas da esposa, Poliana Rocha, com look escolhido; veja

No último sábado, 7, o cantor Leonardo divertiu a esposa, Poliana Rocha, ao mostrar look ousado que escolheu para sua viagem rumo aos shows do final de semana. Por meio das redes sociais, a loira não deixou de compartilhar o momento descontraído com os seguidores.

Bem-humorado, o artista cantou a música "Eu não sou cachorro não" ao se apresentar para Poliana na casa em que moram. Leonardo vestia um conjunto preto e um chapéu estilo Fedora. “Gente, ele tá indo (risos)… Uai, amor, hoje você vai com um modelito diferente?”, brincou a influenciadora, sem esconder a risada.

Na sequência, o pai de Zé Felipe ainda jogou o chapéu na direção da esposa e garantiu que faria o mesmo com o público presente no show. “Vou jogar pras fãs, jogar o chapéu pra vocês”.

No final do vídeo, Poliana Rocha ainda desejou sua torcida ao amado, que se apresenta no sábado, 7, e domingo, 8. “Se Deus quiser, segunda ele tá de volta”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @ctfama_

Poliana Rocha faz revelação sobre terceiro parto de Virginia

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou se acompanhará o parto de Virginia Fonseca. Após ver o nascimento das netas, Maria Alice e Maria Flor, pessoalmente, a mãe de Zé Felipe confirmou que verá a chegada de José Leonardo.

Faltando pouco para o terceiro herdeiro do casal nascer, a mulher do sertanejo contou que ficou muito emocionada das últimas vezes e que espera ficar ainda mais agora. Sem contar se há uma data marcada para o parto, Poliana Rocha falou sobre o que sentiu das outras vezes e o que está aguardando para a próxima.

"Eu assisti o parto das duas, eu vou assistir o parto do José Leonardo e gente, eu acho demais, me dá uma emoção que eu não sei controlar, aí na hora que eu vejo, minha lágrima já fica pingando, mas demais mesmo, sabe, no parto da Maria Alice eu chorei, mas no parto da Maria Flor eu 'esguelei' de chorar, só que eu ficava me controlando, respirar, mas agora, eu acho que no parto do José Leonardo eu vou assim urrar", declarou a vovó coruja.