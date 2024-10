Pablo faz festa de casamento surpresa após 23 anos de união com a esposa

Veja as fotos de como foi a festa de casamento do cantor Pablo, Rei do Arrocha, com Adriele. Os dois celebraram o amor e os aniversários deles na mesma festa

O cantor Pablo, o Rei do Arrocha, celebrou o amor com a esposa, Adriele, em uma festa de casamento surpresa. O noivo organizou uma grande celebração na noite de segunda-feira, 14, para se casar com a amada e também celebrar os aniversários deles.

O evento surpresa contou com uma cerimônia de casamento e uma festa animada com a presença de 250 convidados em Salvador, na Bahia. A noite especial contou com muito romantismo para marcar o casamento do casal, que está junto há 23 anos e tem três filhos.

A lista de convidados contou com nomes famosos, como Zezé Di Camargo, Eduardo Costa e Mellin. Agora, os noivos estão na lua de mel em uma praia no sul da Bahia.

Pablo e Adriele são pais de três meninos: Victor (16), Gabriel (12) e Benjamin (8).

No dia do aniversário da esposa em 11 de outubro, Pablo declarou o seu amor em um post nas redes sociais. "11 de outubro: dia da mulher da minha vida! Tantos anos juntos, tantas declarações, cartões, surpresas. Hoje, só quero agradecer a Deus por sua vida, por nossa família e pelo brilho no olhar que você me dá, as mãos geladas do primeiro encontro e o coração palpitando da estreia de uma paixão!", disse ele.

Veja as fotos do casamento de Pablo e Adriele:

Casamento do cantor Pablo com Adriele - Foto: André Assis

Casamento do cantor Pablo com Adriele - Foto: André Assis

