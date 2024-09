Pabllo Vittar abre o jogo sobre vida amorosa: 'Não tenho um amor só'

Tá namorando? Discreta em relação a sua vida pessoal, a cantora Pabllo Vittar se divertiu ao revelar seu status atual de relacionamento

A cantora Pabllo Vittar abriu o jogo e falou um pouco sobre sua vida pessoal e profissional. Em entrevista ao quadro especial de Eliana no 'Fantástico', exibido no domingo, 1, a artista revelou grande emoção com diversos elogios que tem recebido mundialmente pelo sucesso de 'São Amores', que viralizou durante as Olimpíadas 2024.

"Eu me emocionei muito, porque, óbvio que a gente tem vitórias incríveis, mas o mais legal que eu acho disso tudo, desse reconhecimento, é que eu sou do Brasil, eu vim do Nordeste, eu sou de uma família humilde", declarou ela. Recentemente, uma matéria no 'New York Times' afirmou que Pabllo "será a grande drag queen mundial".

Discreta em relação a sua vida pessoal, Pabllo Vittar afirmou que está solteira, mas garantiu que não está sozinha. "Não tenho um amor só. Sou uma pessoa solteira. Mas o pessoal acha que, por eu ser solteira, que eu fico com muitas pessoas. Estão certas. Eu adoro", se divertiu ela.

Ao longo do bate-papo com Eliana, a cantora mencionou o grande apoio que recebeu de sua família. "É o alicerce de tudo. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada por ter tido o apoio da minha mãe, da minha família, das pessoas que eu sempre amei na vida, em um país onde as crianças e adolescentes são expulsos de casa", disse.

Pabllo Vittar revela como está sua relação com Madonna após show no Rio

Em maio deste ano, Pabllo Vittar viveu um momento icônico em sua vida e carreira. A cantora participou do mega show de Madonna, realizado nas areias da Praia de Copacabana, no Rio. Durante sua participação no Altas Horas, Pabllo foi questionada por Serginho Groisman se ela ainda mantinha uma relação com a rainha do pop.

"Você tem falado com a Madonna? Dia sim, dia não", perguntou Serginho. Ela então surpreendeu o público ao revelar que não apenas são amigas, como conversam em português:

"Você acredita que sim? Depois do show, ela poderia não falar comigo, mas não, a gente conversa, eu respondo os stories dela, ela pergunta como eu tô. Isso em português, muitas coisas que ela me manda são em português. Mommy, I love you if you are watching this (Mamãe, eu te amo se você estiver assistindo isso)", contou.