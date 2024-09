Depois de show no Rio, Pabllo Vittar revela como está sua relação com Madonna

Pabllo Vittar participou do mega show da americana em Copacabana em maio deste ano e e falou sobre sua relação com a rainha do pop

Em maio deste ano, Pabllo Vittar viveu um momento icônico em sua vida e carreira. A cantora participou do mega show de Madonna, realizado nas areias da Praia de Copacabana, no Rio.Durante sua participação no Altas Horas na noite de sábado, 31, Pabllo foi questionada por Serginho Groisman se ela ainda mantinha uma relação com a rainha do pop.

"Você tem falado com a Madonna? Dia sim, dia não", perguntou Serginho. Ela então surpreendeu o público ao revelar que não apenas são amigas, como conversam em português:

"Você acredita que sim? Depois do show, ela poderia não falar comigo, mas não, a gente conversa, eu respondo os stories dela, ela pergunta como eu tô. Isso em português, muitas coisas que ela me manda são em português. Mommy, I love you if you are watching this (Mamãe, eu te amo se você estiver assistindo isso)",contou.

Vale lembrar a turnê da cantora americana ‘The Celebration Tour’ - que fez história em Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois de fazer 80 shows, a rainha do pop fechou a turnê que celebra seus 40 anos de carreira com chave de ouro na apresentação nas terras cariocas.

Saiba qual foi o apelido que Madonna deu para Pabllo Vittar

Pabllo Vittar viveu um momento inesquecível ao participar do show da cantora Madonna no último final de semana. As duas tiveram uma convivência intensa durante os dias anteriores por causa dos ensaios para o show. Com isso, a estrela internacional até deu um apelido para a brasileira.

Em entrevista no Fantástico, da Globo, Pabllo contou que era chamada de ‘filhinha' por Madonna. "Cheguei na segunda-feira no Rio e a gente passou a semana inteira ensaiando aqui no Copacabana [Palace]. Ela me chamando de filhinha! Falei assim: 'vou ter que chamar de mãe', já era a minha mãe, já considero a minha mãe, agora é minha mãe mesmo", afirmou ela.

Então, ela refletiu sobre esta oportunidade em sua carreira. "Essa semana, para mim, parece que você tem aqueles sonhos? Tava sonhando que estava com a Madonna, parece uma coisa muito louca, mas aconteceu e foi real! Espero que esse encontro inspire outras pessoas a continuarem acreditando em seus sonhos e em quem podem ser", declarou ela