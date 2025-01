Nego do Borel relata desespero após tentativa de assalto: 'Achei que fosse morrer'

O cantor Nego do Borel revelou que foi vítima de uma tentativa de assalto à mão armada no Rio de Janeiro durante o fim de semana

O cantor Nego do Borel usou as redes sociais na segunda-feira, 20, para relatar ao público um grande susto que passou durante o fim de semana. Por meio de seus stories no Instagram, o ex-participante de ‘A Fazenda 13’ contou que sofreu uma tentativa de assalto enquanto passeava no Rio de Janeiro.

De acordo com o artista, um grupo de homens armados o renderam dentro de seu carro na região da Tijuca. "Vieram dois caras em uma moto e apontaram a arma para mim. Abaixei o vidro e [comecei a falar] 'calma, calma, não sou policial, sou o Nego do Borel, sou trabalhador, sou humilde, sou o Nego do Borel, o cantor'. Enfim, ele pegou meu telefone e quando eu falei que era Nego do Borel o assaltante arregalou o olho e foi andando para trás", disse.

Em seguida, Nego do Borel contou que os suspeitos desistiram de levar seus pertences após o reconhecerem. "Fiquei pensando 'cara, ele vai me matar ou me bater', tava parado, ele queria devolver meu telefone. Pedi para deixar no chão. [Então] Eles foram embora, não me roubaram e foi isso. Graças a Deus não aconteceu o pior, achei que fosse morrer realmente", relatou.

"Não sei se ele pensou que daria algo assaltar o Nego do Borel ou se era meu fã e gostava de mim. E também, claro, Deus, que abençoou e não deixou que o pior acontecesse. Eu estou bem, mas tomem muito cuidado no Rio de Janeiro, na Tijuca principalmente", concluiu o cantor.

